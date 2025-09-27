La Policía de Santander realizó el año pasado 53.500 intervenciones, 700 de ellas en el ámbito de la violencia de género El Ayuntamiento adelanta a este sábado los actos con motivos de San Miguel Arcángel, donde la alcaldesa resalta el rejuvenecimiento y la modernización del cuerpo

P.C. Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:38

La Policía Local de Santander realizó en 2024 más de 53.500 intervenciones, casi un millar más que en el año anterior. De todas ellas, 700 estuvieron relacionadas con casos de violencia de género y doméstica, 2.000 con situaciones de seguridad ciudadana y más de 3.000 con el ocio. Son números que han servido este sábado para poner de relieve la «vocación de servicio, la cercanía y la profesionalidad» de los agentes locales durante un acto con motivo de la celebración de San Miguel Arcangel. Fueron estas las palabras de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien felicitó de manera especial a los agentes distinguidos este año «por actuaciones que reflejan lo mejor de vuestra entrega y compromiso».

Santander ha adelantado a este sábado la celebración del patrón del cuerpo, que se celebra el 29 de septiembre, en una cita en la que la regidora ha puesto de relieve el aumento de intervenciones durante el año pasado, un millar más, «prueba de un esfuerzo incansable» de los más de 250 hombres y mujeres que integran la plantilla. Una plantilla a la que en los últimos meses se han sumado 51 agentes -22 provenientes de promoción interna y 29 de acceso libre-, un refuerzo en la plantilla que supone un «salto histórico» para este servicio, ha resaltado Igual según informa el Ayuntamiento de Santander en una nota de prensa.

«Con vuestro trabajo diario, -a menudo discreto, pero siempre decisivo-, hacéis posible que Santander sea una de las ciudades más seguras de España», ha dicho igual quien ha recordado otros números como las más de 550 personas atendidas en siniestros relacionados con el tráfico. «Estas cifras son solo algunas, pero reflejan bien vuestro compromiso porque representan vidas protegidas, problemas resueltos y una ciudadanía que se siente acompañada y respaldada», ha señalado.

La alcaldesa también ha destacado el rejuvenecimiento de la plantilla, situada ahora en torno a los 45 años, y la modernización de los medios materiales, con la incorporación de motocicletas y turismos que refuerzan la capacidad de respuesta en una ciudad que exige movilidad, rapidez y eficacia.