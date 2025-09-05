El PRC reclama mejoras en la piscina exterior del Complejo Ruth Beitia para «garantizar su reapertura»

C. G. Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

El PRC de Santander reclama al Instituto Municipal de Deporte (IMD) la ejecución de mejoras en la piscina infantil exterior del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia con el fin de «garantizar su reapertura la próxima temporada estival». El concejal regionalista, Vicente Nieto, explicó ayer que varios usuarios han denunciado a lo largo del verano el estado en el que se encuentra esta instalación, que lleva «años cerrada y vallada sin un motivo aparente». Además, Nieto dice que la piscina para adultos tiene una profundidad mínima de 1,60 metros y solo cuenta con un socorrista, lo que es «insuficiente y peligroso» para los menores, «como ya se ha podido comprobar este verano».

Y añadió: «Esta piscina era olímpica, con 50 metros de largo, pero hace uno años su tamaño se redujo a la mitad». Nieto denunció que esta situación es fruto del «abandono general» de las infraestructuras deportivas en la ciudad como consecuencia de la «falta de mantenimiento» y la «ausencia» de inversión a lo largo de los últimos años. En este sentido, comentó que mientras que el presupuesto del IMD para 2025 alcanza los 13,1 millones de euros, la partida destinada a inversiones representa un 13% (1.815.000 euros), una cifra que a su juicio es «irrisoria» para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento. Por otra parte, desde el PRC también solicitan que las piscinas mantengan durante los fines de semana y festivos el mismo horario de apertura que el resto de la semana: de 11.30 a 19.30 horas, en lugar de cerrar a las 15.30 horas.