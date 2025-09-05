El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios niños en la piscina del Complejo de Ruth Beitia. Javier Cotera

El PRC reclama mejoras en la piscina exterior del Complejo Ruth Beitia para «garantizar su reapertura»

El concejal regionalista, Vicente Nieto, dice que esta situación es fruto del «abandono general» de las infraestructuras deportivas en Santander como consecuencia de la «falta de mantenimiento»

C. G.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:02

El PRC de Santander reclama al Instituto Municipal de Deporte (IMD) la ejecución de mejoras en la piscina infantil exterior del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia con el fin de «garantizar su reapertura la próxima temporada estival». El concejal regionalista, Vicente Nieto, explicó ayer que varios usuarios han denunciado a lo largo del verano el estado en el que se encuentra esta instalación, que lleva «años cerrada y vallada sin un motivo aparente». Además, Nieto dice que la piscina para adultos tiene una profundidad mínima de 1,60 metros y solo cuenta con un socorrista, lo que es «insuficiente y peligroso» para los menores, «como ya se ha podido comprobar este verano».

Y añadió: «Esta piscina era olímpica, con 50 metros de largo, pero hace uno años su tamaño se redujo a la mitad». Nieto denunció que esta situación es fruto del «abandono general» de las infraestructuras deportivas en la ciudad como consecuencia de la «falta de mantenimiento» y la «ausencia» de inversión a lo largo de los últimos años. En este sentido, comentó que mientras que el presupuesto del IMD para 2025 alcanza los 13,1 millones de euros, la partida destinada a inversiones representa un 13% (1.815.000 euros), una cifra que a su juicio es «irrisoria» para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento. Por otra parte, desde el PRC también solicitan que las piscinas mantengan durante los fines de semana y festivos el mismo horario de apertura que el resto de la semana: de 11.30 a 19.30 horas, en lugar de cerrar a las 15.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  4. 4

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  5. 5

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  6. 6

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  7. 7

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  8. 8

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  9. 9

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  10. 10

    El TSJC ratifica los 11 años de cárcel a los acusados de matar a Carlos Cubillas en Boo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC reclama mejoras en la piscina exterior del Complejo Ruth Beitia para «garantizar su reapertura»

El PRC reclama mejoras en la piscina exterior del Complejo Ruth Beitia para «garantizar su reapertura»