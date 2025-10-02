El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en Santander, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, para pedir «el fin del genocidio» en Gaza.

Concentración en Santander, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, para pedir «el fin del genocidio» en Gaza. Alberto Aja

Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»

Medio millar de personas se suman a las convocatorias que se suceden en otros puntos del país

L.V.C.

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Alrededor de medio millar de personas -cerca de mil según la organización y más de 650 según la Delegación del Gobierno en Cantabria- ha pedido ... a última hora de este jueves en Santander el «fin del genocidio» en Gaza y el apoyo de la Global Sumud Flotilla, como sucedió en otros puntos del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  4. 4

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  5. 5

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  6. 6

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  7. 7 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  8. 8 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  9. 9 Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país
  10. 10

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»