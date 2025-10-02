Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»

Alrededor de medio millar de personas -cerca de mil según la organización y más de 650 según la Delegación del Gobierno en Cantabria- ha pedido ... a última hora de este jueves en Santander el «fin del genocidio» en Gaza y el apoyo de la Global Sumud Flotilla, como sucedió en otros puntos del país.

Con una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Paremos el «genocidio» en Gaza', los asistentes gritaron consignas como 'Los niños de Gaza no son una amenaza', 'Boicot a Israel', 'Palestina libre, desde el río hasta el mar' o 'La flotilla todos somos'. También se leyó un manifiesto por parte de Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Ampliar Carteles reivindicativos y banderas de Palestina, protagonistas de la concentración. Alberto Aja

«No tenemos más palabras ante tanto dolor. No hay descripción que valga», comienza el escrito con el que han denunciado que Israel «continuará su genocidio contra el pueblo palestino», con más de 63.000 víctimas, que «ha destruido más del 92 por ciento de viviendas en la Franja de Gaza» y que es «la mayor amenaza a la paz mundial».

En una convocatoria de «urgencia» de Acción por Palestina -que aglutina a varios colectivos-, los manifestantes se concentraron esta tarde en la calle Calvo Sotelo, que quedó cortada al tráfico durante al menos dos horas, a la altura del edificio de la Delegación del Gobierno y Correos.

Según aclamaron los colectivos, las protestas y manifestaciones «son y van a seguir siendo multitudinarias», ya que fruto de esa presión se está viendo en medidas como el real decreto de embargo de armas del Gobierno de España a Israel, del que han criticado «no es integral y no responde a la situación de extrema gravedad y urgencia en Palestina».

Los manifestantes también han reclamado la ruptura «total» de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel; el apoyo «pleno» a las demandas judiciales contra el Estado israelí, y el fin de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina.