Vistas del puente levadizo de Raos, en el Barrio Pesquero, cuando la Autoridad Portuaria de Santander ejecutaba ayer unas pruebas para calibrar su futura puesta en marcha. Sane

El puente levadizo de Raos, en pruebas

El Puerto de Santander ha instalado sensores que permitirán controlar en remoto el funcionamiento de la infraestructura

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Fue a finales de septiembre cuando el Puerto de Santander explicó que la finalización de la reparación del puente levadizo de Raos era «inminente» ... y que se estaban acometiendo «los últimos ajustes». También matizaron que para su puesta en marcha era necesario ejecutar unas pruebas previas, que ya se están realizando. De hecho, ayer, desde el Barrio Pesquero eran visibles esas maniobras cuando se levantó una de las hojas.

