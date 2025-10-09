El puente levadizo de Raos, en pruebas

Fue a finales de septiembre cuando el Puerto de Santander explicó que la finalización de la reparación del puente levadizo de Raos era «inminente» ... y que se estaban acometiendo «los últimos ajustes». También matizaron que para su puesta en marcha era necesario ejecutar unas pruebas previas, que ya se están realizando. De hecho, ayer, desde el Barrio Pesquero eran visibles esas maniobras cuando se levantó una de las hojas.

En el momento en el que finalicen estas pruebas será cuando la puesta en servicio del puente será por fin una realidad. Y es que precisamente esta semana se cumplen ocho meses desde que la infraestructura, que permite el paso de los barcos entre la lonja y el mar, dejó de funcionar por la avería en una de las hojas.

La idea de la Autoridad Portuaria es que una vez funcione el puente, se reparen las patologías detectadas en la otra hoja

De esta manera, y una vez en funcionamiento, «abordaremos la reparación de las patologías que hemos detectado en la otra hoja», informa la Autoridad Portuaria de Santander (APS), organismo encargado de llevar a cabo la reparación.

«Hartazgo»

Es un avance importante teniendo en cuenta el «hartazgo» que vive el sector pesquero desde febrero por esta situación. «Estamos deseando volver a la normalidad», reconoció hace un par de semanas Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores. No es para menos cuando llevan ya ocho meses sin poder salir y entrar cuando lo necesitan y descargar en la lonja. Por lo tanto, están operando en la Margen Norte, donde el Puerto habilitó unas instalaciones temporales. Con este inconveniente, muchos pescadores de Santander descargan en otras lonjas. Tal ha sido el conflicto por este puente, que se inauguró hace dieciséis años y el sector pesquero rechazó desde el primer día, que los pescadores se negaron a realizar la procesión marítima con motivo del Día del Carmen, el pasado julio. «Si el puente no se abre para trabajar, tampoco para sacar a la Virgen», comentaron entonces ante la propuesta del Puerto y del Ayuntamiento de Santander de abrir una de las hojas para ese día.

Con motivo de estos trabajos de reparación, explican fuentes de la APS, se ha aprovechado para instalar diversos sensores que permitirán controlar «en remoto los mecanismos y el funcionamiento del puente, de tal manera que podamos tener mucha más información de su estado y evolución en el tiempo». Además, el Puerto explica que «está dedicando numerosos recursos técnicos, humanos y económicos -1,3 millones de euros- para que la compleja reparación de las averías del puente se realicen con las máximas garantías y en el menor tiempo, minimizando las posibles afectaciones y en coordinación con el sector pesquero».