Récord del verano en denuncias por botellón: 192 el fin de semana del Negrita Music Festival

La larga cola que hubo el pasado jueves en el concesionario Omoda, en Avenida Parayas, para recoger la pulsera del Negrita Music Festival, ya hacia ... presagiar que el evento de música urbana congregaría a una multitud de jóvenes durante las dos jornadas que duró –viernes y sábado–. Y así fue. El Diario Montañés estuvo allí y pudo comprobar como, ya a primera hora de la tarde del viernes, el recinto, ubicado en la Virgen del Mar, se fue llenando. Parte de esa multitud protagonizó ayer el parte de intervenciones relevantes que emite la Policía Local. Y lo hizo en un fin de semana de récord del verano: 192 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. A pesar de que en ese documento no se detalla en qué zonas de Santander se impusieron las multas, fuentes policiales confirman a El Diario Montañés que la gran mayoría están vinculadas al festival de música urbana.

También hay que tener en cuenta que el viernes hubo fuegos artificiales en la segunda playa de El Sardinero, en honor a los Santos Mártires. Y, al igual que otros años, es habitual que los jóvenes se reúnan por los alrededores de los arenales para hacer botellón.

La cifra de denuncias del último parte es muy llamativa y de nuevo surge la polémica, si se compara con los partes de la Policía de otros momentos de fuertes aglomeraciones, como es la Semana Grande de Santander. De hecho, como ya publicó este periódico a principios de agosto, la Policía solo interpuso cinco multas por botellón durante los once días que duraron las fiestas. Sin embargo, el siguiente fin de semana –ya fuera del calendario festivo–, se registraron 65 denuncias por el mismo motivo. En Semana Grande, las sanciones de la Policía se concentraron en el último tramo de las fiestas, coincidiendo con el largo puente por el Día de las Instituciones. Entonces, se registraron las cinco multas por consumo de alcohol en la vía pública. Pero hasta el viernes 25 de julio no hubo rastro de ningún tipo de sanción. Una circunstancia que molestó especialmente a las asociaciones vecinales del centro de la ciudad, que denunciaron públicamente y en repetidas ocasiones los «altos niveles de ruido». E incluso difundieron imágenes en redes sociales de grupos de jóvenes haciendo botellón.

Otras sanciones

El último parte de la Policía Local recoge otro tipo de sanciones. También denunció a los responsables de ocho establecimientos hosteleros por música «en tono elevado, incumplir condiciones de licencia, permitir el consumo de bebidas en el exterior o instalar elementos de una terraza sin autorización».

Otro de los datos que llama la atención es el número de personas –45– a las que registraron, incautándose diversas sustancias (marihuana, hachís y cocaína). Y a otras 17 confiscaron seis navajas, cuatro palos de madera, cuatro cuchillos, una porra y dos martillos. También formularon diez denuncias por miccionar en la calle y siete por no depositar residuos en las papeleras.