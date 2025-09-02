El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una multitud de jóvenes disfruta del Negrita Music Festival la tarde del viernes, la primera jornada del evento. Juanjo Santamaría
Santander

Récord del verano en denuncias por botellón: 192 el fin de semana del Negrita Music Festival

El festival de música urbana, que acogió la Virgen del Mar, congregó a cientos de jóvenes durante el viernes y el sábado

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:19

La larga cola que hubo el pasado jueves en el concesionario Omoda, en Avenida Parayas, para recoger la pulsera del Negrita Music Festival, ya hacia ... presagiar que el evento de música urbana congregaría a una multitud de jóvenes durante las dos jornadas que duró –viernes y sábado–. Y así fue. El Diario Montañés estuvo allí y pudo comprobar como, ya a primera hora de la tarde del viernes, el recinto, ubicado en la Virgen del Mar, se fue llenando. Parte de esa multitud protagonizó ayer el parte de intervenciones relevantes que emite la Policía Local. Y lo hizo en un fin de semana de récord del verano: 192 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. A pesar de que en ese documento no se detalla en qué zonas de Santander se impusieron las multas, fuentes policiales confirman a El Diario Montañés que la gran mayoría están vinculadas al festival de música urbana.

