Del ron cola a las ovaciones: así estalló el Negrita Music Festival

Desde su primera edición en 2021, el Negrita Music Festival Santander se ha consolidado como una cita imprescindible para los jóvenes que buscan una experiencia ... que promete terminar con gargantas afónicas y más de una copa en el sistema. Este viernes 29 y sábado 30 de agosto junto a la playa de la Virgen del Mar, tendrá como principal atracción las actuaciones de artistas como Pepe y Vizio, Argu DJ, Cyril Kamer, Denna, Israel B, Villano Antillano y Soto Asa.

Al inicio del festival, las opiniones del público estaban marcadas por los matices. Daniel Saro opinaba que este año resulta menos atractivo debido a la ausencia de artistas «top» en comparación con ediciones anteriores. Una percepción que compartían Daniel Campuzano y Christian Fernández, quienes llegaban por primera vez a Santander desde Galicia. Ambos calificaron la cartelera como «floja», aunque reconocieron que, al estar compuesta en gran medida por artistas emergentes, merecía el respaldo de la gente. Aun así, destacaron que la programación mantenía nombres de peso capaces de atraer al público.

En contraste, un grupo de veteranos formado por Mónica Alonso González, Lucía Cortina, Julia Arranz, Natalia Cuetara y Unai Fernández —presentes desde las primeras ediciones— describieron la experiencia de cada año como un auténtico «caos explosivo». Para ellos, esa intensidad y desorden vibrante no representaba un aspecto negativo, sino la esencia del festival y una de las razones que los impulsa a regresar edición tras edición.

Bastaba adentrarse tan solo un paso dado en el recinto para encontrarse un tsunami de personas buscando a sus amigos, grupos de aficionados reclamando puestos en el VIP, mientras varios hacen fila —una y otra vez— en las barras para renovar sus copas. Al igual que un ron cola, el ambiente es una mezcla de emoción y caos que anticipaba lo que sería una noche larga y vibrante.

Al igual que el año pasado, Argu DJ fue el encargado de inaugurar el festival, animando al público desde las 18:30 hasta las 19:30 horas, en un ambiente que comenzaba a cargarse de energía. Las primeras filas marcaron el ritmo con gritos entusiastas, la potencia de los altavoces sacudieron hasta a quienes permanecían inmóviles y los vasos no dejaron de chocar en brindis tempraneros. No obstante, entre la multitud también se distinguian asistentes provistos de chaquetas impermeables, conscientes de que el cielo empezaba a oscurecerse bajo la amenaza de nubes negras que anunciaban una lluvia inminente.

A continuación, tomó el relevo la cantante granadina Denna, artista emergente que tuvo el honor de inaugurar las principales actuaciones de estas dos jornadas. La expectación crecía, las luces del escenario comenzaban a dominar la atmósfera y las primeras ovaciones marcaron el una noche que no dio respiro a nadie. Todo ello, a pesar de las pequeñas precipitaciones que, según lo previsto, cayeron sobre la zona. Al final, la música, como ocurre siempre en el Negrita Music Festival, salió vencedora.