«Se romantiza el hecho de ser músico, pero en este mundo no todo es un camino de rosas»

Álex Gómez Magaldi Viernes, 29 de agosto 2025, 07:21 Comenta Compartir

Ginés Paredes, o lo que es lo mismo, Walls, tiene la mirada puesta en un concierto masivo en Madrid y en un proyecto que él mismo describe como «algo grande», pero del que de momento no quiere dar detalles. Este sábado a las 19.00 horas, antes de todo eso, actuará en el festival Negrita, en la Virgen del Mar de Santander.

–Hace tres años tocó en el mismo escenario en el que va a tocar ahora. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

–No sé si soy mejor o peor persona, pero queda muy poco del chaval de veinte años que le cantaba a sus amigos en 'Los niños del parque'. Siempre he intentado crecer y evolucionar, porque no me gustan los músicos que se pasan diez años haciendo siempre lo mismo.

–Si el Walls de hace tres años pudiera verle ahora, ¿qué pensaría al saber que pronto tocará en el Palacio de Deportes de Madrid, el Movistar Arena?

–Si me lo cuentan hace tres años, ni me lo creo: en 2024, llené cuatro veces la Paqui en Madrid, que ya es una sala bastante grande, pero tocar en el Movistar Arena es otra historia. Cuando me propusieron actuar allí, dudé, porque no me sentía del todo preparado. Pero creo que hay que ser valiente.

–Tras ese concierto, ¿aprovechará para desconectar? Da la sensación de que lleva mucho tiempo sin parar.

–Me gustaría descansar un poco, porque ahora mismo no sólo estoy centrado en el Movistar Arena, sino que también estoy preparando algo grande que verá la luz antes de ese concierto.

–¿Qué tiene entre manos, un disco, un EP o algo completamente distinto?

–No quiero revelar nada de momento.

–Recientemente, grabó una versión de 'Devuélveme a mi chica' con Hombres G y de 'Física y química' con Despistaos. ¿Cómo narices acaba uno siendo parte de esos temas tan icónicos?

–Todavía me parece increíble que hayan querido que participara en la regrabación de esos temas tan míticos: imagino que será por la reputación que ya tengo en la escena pop-rock.

–Cuando empezó, venía del mundo de las batallas de gallos —batallas entre raperos— y se le consideraba un artista urbano. Hoy, sin embargo, se le empieza a percibir más como un rockero.

–Creo que etiquetar lo que hago es ponerse límites; por eso prefiero no hacerlo. Si alguien escucha 'Haz lo que quieras conmigo' o 'Mi nena', verá que son temas muy diferentes, y que igual de repente hago una canción muy rockera, pero con estrofas y letras largas, algo más propio de la música urbana. Creo que mis 'fans' tienen gustos distintos, pero lo que de verdad valoran es que soy honesto conmigo mismo: nunca hago nada con lo que no me sienta cómodo.

–'Haz lo que quieras conmigo' da la sensación de estar tocada por una varita mágica.

–Pensaba que había creado algo bueno, pero jamás imaginé que alcanzaría el éxito que ha tenido ni que una canción como esa fuera a sonar tanto en TikTok. Tuve esa pizca de suerte que hace falta para triunfar, porque cada semana salen muchos temas buenísimos que, por distintos motivos, no llegan a destacar y no se comen un pescado.

«Siempre intento evolucionar, no me gustan los músicos que están diez años haciendo lo mismo»

–La primera vez que tocó esa canción, fue en un concierto improvisado en la Plaza de España de Madrid, que anunció unas pocas horas antes y al que asistieron cientos de personas, algo que no esperaba.

–La esencia de la música pasa por estar cerca de los fans. Más allá de cualquier estrategia de marketing o campaña forzada, lo importante es salir a la calle, a cantar e interactuar con la gente que te sigue. El impacto real de un artista no se mide por las reproducciones de sus temas, sino por el número de personas que es capaz de congregar. Puedes colaborar con un artista famoso, invertir dinero, entrar en mil 'playlists' y tener miles de oyentes, pero eso no te sirve de nada si no es gente real, personas de verdad, de las que te siguen de corazón y van a tus conciertos.

–Mi sensación es que últimamente no le pueden ir mejor las cosas, ¿me equivoco?

–Creo que no me puedo quejar, porque me dedico a lo que siempre quise. Eso sí, la gente tiende a romantizar la profesión de músico, pero no todo es un camino de rosas: sigue siendo un trabajo, con sus días buenos y sus días malos. Tengo la suerte de contar con un entorno que me cuida y se preocupa por mí, algo importantísimo, porque esta profesión está llena de subidas y bajadas: un día estás tocando ante miles de personas que te admiran y, al siguiente, estás solo en tu casa.