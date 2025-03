Renombrar las calles franquistas no obligará a los vecinos a ninguna gestión inmediata

DNI y carné de conducir No es obligatorio cambiarlo hasta que el documento caduque. Si se hace antes, será gratuito.

Escrituras No será necesario modificarlas hasta que la vivienda no se transfiera a otra persona. En ese momento, el cambio no tendrá coste notarial. Las sociedades sí tendrán que realizar una escritura de modificación e inscripción en el Registro Mercantil.