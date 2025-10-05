El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mago Xuso y Asier Moon, antes de abrir el cofre en el que guardaron su predicción sobre el dinero recaudado en 'La Caja'.

Ver 10 fotos
El Mago Xuso y Asier Moon, antes de abrir el cofre en el que guardaron su predicción sobre el dinero recaudado en 'La Caja'. Luis Palomeque

El reto solidario de 'La Caja' recauda 18.030 euros para luchar contra el cáncer infantil

El Mago Xuso y Asier Moon aciertan la cantidad que predijeron tras permanecer una semana dentro de una habitación de cristal en la Plaza del Ayuntamiento de Santander

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:13

Comenta

El pasado sábado, antes de encerrarse en 'La Caja', ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, el Mago Xuso y Asier Moon escribieron en ... un papel el dinero que creían que se iba a recaudar gracias al reto solidario que ellos mismos han protagonizado. Y es que han estado encerrados en esa caja de cristal para recaudar fondos que se destinarán a la investigación del cáncer infantil. «Ojalá nos equivoquemos y nos hayamos quedado cortos. Ojalá donéis más de lo que hemos escrito», comentaron entonces. Este domingo, ya fuera de la habitación de cristal, y minutos antes de abrir ese cofre en el que guardaron el sobre con la predicción, los dos ilusionistas reconocieron que el día que lo escribieron, «estuvieron a punto de cambiarlo». Menos mal que no lo hicieron. Porque estaban en lo cierto y el Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) recibirá los 18.030,85 euros donados durante la última semana. «Gracias a todos, esto es increíble. Sin vuestra solidaridad hubiera sido imposible. En diez años hemos conseguido donar 10.000 euros a la investigación. Y esta vez, en una semana, 18.000. Es una locura».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2

    La Cantabria vacía... de bares
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  7. 7

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  8. 8

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  9. 9 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  10. 10

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El reto solidario de 'La Caja' recauda 18.030 euros para luchar contra el cáncer infantil