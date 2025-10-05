El reto solidario de 'La Caja' recauda 18.030 euros para luchar contra el cáncer infantil

El pasado sábado, antes de encerrarse en 'La Caja', ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, el Mago Xuso y Asier Moon escribieron en ... un papel el dinero que creían que se iba a recaudar gracias al reto solidario que ellos mismos han protagonizado. Y es que han estado encerrados en esa caja de cristal para recaudar fondos que se destinarán a la investigación del cáncer infantil. «Ojalá nos equivoquemos y nos hayamos quedado cortos. Ojalá donéis más de lo que hemos escrito», comentaron entonces. Este domingo, ya fuera de la habitación de cristal, y minutos antes de abrir ese cofre en el que guardaron el sobre con la predicción, los dos ilusionistas reconocieron que el día que lo escribieron, «estuvieron a punto de cambiarlo». Menos mal que no lo hicieron. Porque estaban en lo cierto y el Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) recibirá los 18.030,85 euros donados durante la última semana. «Gracias a todos, esto es increíble. Sin vuestra solidaridad hubiera sido imposible. En diez años hemos conseguido donar 10.000 euros a la investigación. Y esta vez, en una semana, 18.000. Es una locura».

En el tiempo que han estado conviviendo en esa habitación de cristal, simulando que se trataba de una habitación de hospital, se organizaron diferentes actividades en el exterior. Desde espectáculos de magia, pruebas de deportes en familia o paella popular. El precio de esas acciones, que no superó los cinco euros, se donaba a la causa. Pero además también se ha podido donar por Bizum. De hecho, este domingo, justo antes de salir de 'La Caja', los dos ilusionistas compartieron con el público una noticia que les hizo «mucha ilusión». «Nos acaban de informar de que la Junta Vecinal de Somo ha donado 821 euros», explicó Asier.

¿Cómo ha ido la semana?

Y la pregunta del millón. ¿Cómo ha sido convivir durante una semana en una habitación de seis por dos metros y dormir en dos sofás? «Ha sido una semana muy bonita. El equipo que ha estado junto a nosotros , más de veinte personas, son ya como de la familia. Y nos hemos sentido muy seguros», contó el Mago Xuso. «Se ha convertido en nuestra casa y cuando pasemos por aquí se nos va a hacer muy raro no ver nuestra caja», añadió Asier. Otra de las preguntas más repetidas entre los asistentes era cómo iban al baño. Pues los dos magos han podido salir hasta un servicio ubicado junto a 'La Caja', donde también se duchaban.

Muy cerca de ellos ha estado durante la última semana el concejal de Turismo y Dinamización Social de Santander, Fran Arias, que se animó y subió al escenario para agradecer a los dos ilusionistas por su «gran labor». «Lo que habéis hecho tiene mucho mérito. Soy consciente de que mucha gente se preguntaba si era verdad o no lo de dormir aquí. Pero sí, es cierto, porque la idea era que esto se pareciera a lo que viven dos niños en una habitación de hospital. También quiero agradecer a vuestras familias, que se han acercado todos los días desde primera hora de la mañana», añadió el edil.

Confeti, música y mucha emoción. Así vivieron los asistentes al último día del reto solidario, en una jornada en la que incluso se celebró el sorteo de una moto eléctrica. Y la emoción fue mayor cuando los dos magos anunciaron «una gran noticia que estábamos deseando contar». «¡Habrá una segunda edición de 'La Caja'!», exclamaron antes de recibir los aplausos de un público comprometido con el cáncer infantil.