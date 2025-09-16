La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año

Los promotores de la Sala Kaya, en la avenida de Nueva Montaña, llevan años trabajando en este proyecto y ya es oficial: el próximo viernes ... 26 de septiembre abrirá sus puertas con el concierto del rapero Recycled J, al que seguirá el mítico grupo Café Quijano, que llegará a la capital cántabra el sábado 27 con un concierto gratuito. Este será el inicio de una programación de 18 conciertos hasta fin de año -la que está ya confirmada- que este martes presentó Diego Álvarez, uno de los jóvenes madrileños que está detrás de la iniciativa, acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez. «Queríamos acompañar a esta nueva dotación cultural que aparece en la ciudad, además de manera íntegramente privada, por lo que no podemos más que agradecer el esfuerzo de alguien que, con recursos propios, quiere instalarse en Santander y dotarnos de un nuevo recurso cultural en el que va a haber una programación abierta a diversos públicos y gustos musicales», comentó la edil, mostrando así el apoyo de forma pública del equipo de gobierno del PP a este proyecto que, en sus primeros meses, estuvo envuelto en la polémica tras iniciar las obras sin licencia, por lo que se tuvieron que paralizar. «Kaya se puede comparar a Escenario Santander, cercana al barrio y pensada para conciertos y encuentros con artistas», añadió Méndez.

La sala, que se divide en tres plantas y cuenta con un aforo de 1.000 personas de pie y 700 sentadas, contará con artistas y grupos como Maldita Nerea, Orquesta Mondragón, Omar Montes, Beret, Juan Magán o Despistaos, «junto a voces emergentes y propuestas diversas que abarcan desde el rap y el reguetón hasta el pop, el rock o el flamenco». Aunque por el momento los promotores de la sala solo han anunciado los conciertos del primer trimestre, que son los que están confirmados, ya están trabajando en la programación del año que viene. Además, según explicó Álvarez, se trata de una sala de conciertos en la que la el público no tendrá que irse nada más terminar el evento. «Por nuestra experiencia -llevan ocho años trabajando en Madrid- no nos gusta tener que echar a la gente nada más terminar el evento. Son entradas limitadas y hay un aforo, por lo que siempre dejamos un par de horas o tres de cortesía para disfrutar más de la experiencia que preparamos para cada día». Así respondió el promotor a las preguntas de los medios de comunicación sobre si se trata o no de una discoteca.

La programación 26 de septiembre Recycled J

27 de septiembre Café Quijano (Gratuito)

3 de octubre Lucho RK

4 de octubre Maldita Nerea

10 de octubre Omar Montes

17 de octubre Dj Nano y Brian Cross

24 de octubre Juan Magán

25 de octubre Orquesta Mondragón y Rock con Ñ

7 de noviembre Juancho Marqués

8 de noviembre Yung Beef

14 de noviembre Despistaos

15 de noviembre Modestia Aparte, Un pingüino en mi ascensor e Inhumanos

22 de noviembre Los de Marras

28 de noviembre Bombai

29 de noviembre Disobey

5 de diciembre Paco Candela

6 de diciembre Beret

19 de diciembre Zetazén

El funcionamiento de la sala será mediante la venta anticipada de entradas y el aforo limitado para «planificar la asistencia, la coordinación con servicios municipales para garantizar la movilidad y la convivencia con el vecindario». Además de una programación «variada, pensada para públicos jóvenes, familiares y adultos de distintas generaciones». Para este primer trimestre, el calendario incluye además un evento que pondrá el foco en el talento local, con el objetivo de promocionar a los artistas y bandas de la ciudad. Aunque aún no está cerrada la fecha.

Álvarez también ha querido dejar claro que Sala Kaya será un espacio «polivalente, que llega a Santander para fomentar la cultura a todos los niveles, trabajando desde el respeto al entorno y a los vecinos». También avanzó que están preparando convenios de colaboración para facilitar el aparcamiento en la zona con parkings privados que se encuentran a menos de cinco minutos de la sala, así como autobuses lanzadera y descuentos con la empresa Cabify para sus clientes.