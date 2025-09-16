El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Algunos de los artistas que estarán en la Sala Kaya, en Nueva Montaña. DM

La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año

El nuevo «espacio cultural», en la avenida de Nueva Montaña, contará con artistas y grupos como Café Quijano, Juan Magán, la Orquesta Mondragón, Omar Montes o Beret

Candela Gordovil

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:05

Los promotores de la Sala Kaya, en la avenida de Nueva Montaña, llevan años trabajando en este proyecto y ya es oficial: el próximo viernes ... 26 de septiembre abrirá sus puertas con el concierto del rapero Recycled J, al que seguirá el mítico grupo Café Quijano, que llegará a la capital cántabra el sábado 27 con un concierto gratuito. Este será el inicio de una programación de 18 conciertos hasta fin de año -la que está ya confirmada- que este martes presentó Diego Álvarez, uno de los jóvenes madrileños que está detrás de la iniciativa, acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez. «Queríamos acompañar a esta nueva dotación cultural que aparece en la ciudad, además de manera íntegramente privada, por lo que no podemos más que agradecer el esfuerzo de alguien que, con recursos propios, quiere instalarse en Santander y dotarnos de un nuevo recurso cultural en el que va a haber una programación abierta a diversos públicos y gustos musicales», comentó la edil, mostrando así el apoyo de forma pública del equipo de gobierno del PP a este proyecto que, en sus primeros meses, estuvo envuelto en la polémica tras iniciar las obras sin licencia, por lo que se tuvieron que paralizar. «Kaya se puede comparar a Escenario Santander, cercana al barrio y pensada para conciertos y encuentros con artistas», añadió Méndez.

