Santander trabaja en su respuesta al fiscal y en su hoja de ruta sobre las calles franquistas

El Ayuntamiento trabaja para dar respuesta a la Fiscalía sobre el cambio exigido en las 16 calles que conservan nombres franquistas en la ciudad, ... aunque no da muchos detalles sobre cómo procederá para efectuar la modificación. El fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, exigió la semana pasada a la alcaldesa Gema Igual que, en el plazo de un mes (que se cumplirá el 24 de abril), la regidora cambie el nombre de los viales que aún conservan su denominación franquista en Santander. Desde el Ayuntamiento aseguran que ya están preparando la hoja de ruta y que se anunciará «en tiempo y forma». Así, apuntan que «vamos a analizar y poner en conocimiento de la Fiscalía lo que ya se ha hecho desde el Ayuntamiento y el estado actual de las calles». Por el momento, no adelantan plazos ni qué procedimientos seguirán para efectuar la modificación.

Fuentes próximas al caso consideran que «no cabe otro escenario que no sea cumplir, no hay una lógica diferente al mero cumplimiento, no hay opción legal». Como añaden, se sabe qué calles son las que deben renombrarse y ya hubo una Comisión de Cultura donde se hizo el trabajo y se acordó por unanimidad modificar los nombres. «No se aprobó con la condición de paralizarlo si había una revuelta vecinal –que no hay–, se aprobó y ya. Las dilaciones son injustificadas».

Aunque todas las partes se inclinan por el cumplimiento del plazo y la modificación a tiempo de los nombres de las calles –o por lo menos de que esté iniciada la tramitación para llevarlo a cabo–, ¿qué ocurriría si esto no ocurriera? En ese caso, podría iniciarse un proceso sancionador y trasladar el incumplimiento a la Administración General «el mismo día 25». El incumplimiento de la ley de Memoria Democrática «podría demandarse en el Contencioso Administrativo o incluso por prevaricación, por resistencia al cumplimiento de la ley». Lo que ocurra una vez finalice el plazo de un mes dependerá del escenario que haya en ese momento. «En función de los pasos que dé el Ayuntamiento durante estas semanas (si no llegan a efectuarse las modificaciones) se valorará qué hacer. No es solo cumplir la ley, es un asunto que afecta a la sensibilidad de muchas personas».

A finales de abril, cuando termine el mes marcado por el fiscal, serán las acciones ya realizadas a nivel municipal las que determinen cómo se actuará. Si las calles ya tienen nuevo nombre, el asunto quedará zanjado. «Si no, pero hay fecha para ejecutar el cambio con una explicación lógica, se podrá esperar a ese plazo», explican estas fuentes cercanas al caso. «Pero lo que no se contempla es que no se cumpla. Esto trata de zanjar un tema que está abierto, que surge de un movimiento social y de personas a las que les afecta pasear por determinadas calles de la ciudad que les traen recuerdos». Estas mismas fuentes recuerdan que en 1996 «se cambió el nombre a 169 calles de la noche a la mañana y no pasó nada».

En cuanto a qué nombres podrían sustituir a las denominaciones franquistas, estas fuentes y también algunas de las asociaciones memorialistas que están promoviendo la modificación del callejero abogan por, en los casos en los que sea posible, se recupere la anterior denominación. Por ejemplo, en el caso de General Dávila, sería el Paseo del Alta. Ante la posible confusión de esta con la calle Alta, recuedan que «antes convivían las dos y no había confusión, y eso que no había distritos postales. No se van a volver locos los carteros ahora que hay códigos postales».

Lo que queda por hacer

Las 16 calles que quedan por modificar son Alcázar de Toledo (se aprobó cambiarla por Cuesta de las Ánimas, pero no llegó a ejecutarse); Alto de los Leones; Alféreces Provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales; y Zancajo Osorio. Desde 2015, cuando se aprobó por primera vez en el Pleno la modificación de las denominaciones, se han cambiado División Azul, que pasó a ser La Secada; y Columna Sagardía, que pasó a ser Las Rederas. En este tiempo, también se han retirado los monumentos a las legiones italianas (Plaza de Italia) y a los caídos de la IV División de Navarra (Reina Victoria).

Entre 2007 y 2015, se retiraron la estatua de Franco, el monumento a Matías Montero y el cañón del almirante Cervera. También se modificaron diez calles, que eran Almirante Cervera, Comandante Velarde, Viviendas de la Falange, Matías Mortero, Simancas, Batalla del Ebro, Héroes de la Armada, Héroes del barco Baleares, Alzamiento y Canarias.