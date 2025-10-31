El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los hechos ocurrieron entre las calles Eulalio Ferrer e Isaac Peral de Santander. Roberto Ruiz

Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles

Los agentes procedieron a detener al sujeto, al que se le imputa un delito por «desórdenes en la vía pública, falta de respeto y consideración a la autoridad» | Momentos antes del suceso, el hombre había cortado las circulación de una calle e increpado a los viandantes

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:34

La Policía Local de Santander ha detenido este jueves a un hombre de 56 años «por desorden en la vía pública y falta de respeto ... a agente de la autoridad». Los hechos que se le imputan tuvieron lugar a las 20.00 horas, en la Calle Isaac Peral, cuando este individuo hizo frenar en seco a un coche patrulla y les lanzó un objeto metálico al vehículo. Tras ello, cuando los agentes se acercaron para identificarle, el detenido lanzó un puñetazo a uno de ellos.

