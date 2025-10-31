Para en seco a una patrulla de la policía de Santander, les lanza un objeto e intenta pegarles

La Policía Local de Santander ha detenido este jueves a un hombre de 56 años «por desorden en la vía pública y falta de respeto ... a agente de la autoridad». Los hechos que se le imputan tuvieron lugar a las 20.00 horas, en la Calle Isaac Peral, cuando este individuo hizo frenar en seco a un coche patrulla y les lanzó un objeto metálico al vehículo. Tras ello, cuando los agentes se acercaron para identificarle, el detenido lanzó un puñetazo a uno de ellos.

Según explica la Policía Local de Santander en un comunicado, en el momento de bajar del vehículo con intención de identificar al hombre, los agentes observaron que éste presentaba un «evidente estado de agitación, hacía aspavientos con los brazos y daba voces». Tras negarse a ser identificado, el ahora detenido intentó marcharse del lugar en dirección a la calle Eulalio Ferrer, haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes para que se detuviese.

Tras una breve persecución, los agentes consiguieron detenerle a la altura de las escaleras mecánicas de la citada calle. Cuando le pidieron la documentación de nuevo para identificarlo, el sujeto reaccionó violentamente y lanzó un puñetazo a uno de los dos policías, por lo que se le redujo para su posteriór detención.

Asimismo, durante el desagradable incidente, los vecinos de la zona informaron a la patrulla de que el detenido había estado cortando la circulación en ambos sentidos de la calle Isaac Peral e increpando a varias personas, entre ellas a una mujer con su bebé. Al parecer, este mismo individuo había estado previamente causando problemas en un establecimiento cercano.