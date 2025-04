La Semana Santa pilla en obras atractivos turísticos como los Jardines de Piquío

Si algún turista viene esta Semana Santa a Santander con intención de visitar espacios como los Jardines de Piquío o el paseo de Gamazo, ... se encontrará con altas vallas que le impedirán el paso. También es pronto si su intención es visitar los nuevos espacios museísticos, como el Reina Sofía, Faro Santander o el Mupac, que aún se están remodelando o, directamente, construyendo -es el caso del último-. Sí podrán ir a las playas, donde el nuevo servicio de mantenimiento lleva algo más de un mes poniéndolas a punto a falta -a día de hoy- de pulir algunos detalles, como pintar las barandillas de La Segunda de El Sardinero o afianzar las nuevas vallas de acceso a Mataleñas.

Ampliar Los trabajos se centran en las zonas verdes.

La Semana Santa pilla a algunos de los principales atractivos de la ciudad en obras, aunque otros sí que estarán listos para que los disfruten tanto los turistas que elijan Santander para pasar estos días como los locales que aprovechen los festivos para pasear por aquellos lugares que no entran en la agenda del día a día. Los Jardines de Piquío es uno de esos enclaves que nadie se quiere perder, aunque en esta ocasión no quedará otra que saltarse la parada o verlos a través de las vallas. Los operarios están centrados actualmente en las áreas de jardín y aún no se está trabajando en el pavimento. Que no estarán listos para la semana que viene está claro, pero también parece complicado que terminen en el plazo previsto, para julio, ya que no se observa que las intervenciones estén muy adelantadas.

Enfrente de estos jardines, en la plaza de Las Brisas, está el monumento al mapa de Cantabria, bajo una llamativa malla verde. Su restauración está muy avanzada y la intención es que sí esté listo para la próxima semana. También está ya terminado el pavimento del acceso a la península de La Magdalena, que la semana pasada se levantó por unas actuaciones de Viesgo.

Ampliar Duna de Zaera. Cerrada al paso por el mal estado de la madera. A.A.

Donde la maquinaria y las vallas vuelven a aflorar es en la zona de Gamazo. A la Duna de Zaera no se puede acceder: un cartel avisa de que el paso está restringido por labores de mantenimiento. Sin embargo, allí no hay actualmente empleados trabajando en la reparación de la polémica 'madera tecnológica'. Unos metros más allá se está dando forma al paseo entre Gamazo y Los Peligros. El pavimento está totalmente levantado y la intención del Ayuntamiento es terminar la primera parte de las obras -hasta la altura del campo de tiro- antes de verano. El resto, se hará cuando termine la temporada estival para que las obras no molesten en el momento de mayor afluencia de gente a la playa.

En la zona más céntrica de la ciudad también hay movimiento de maquinaria. En el Paseo Pereda, las obras del Banco Santander continúan complicando el paso por la 'acera' improvisada que se habilitado junto al edificio de la que fue su sede. Pocos metros más allá, en dirección al Ayuntamiento, también está oculto tras lonas el inmueble que albergó el Banco de España y será la sede del Reina Sofía-Archivo Lafuente, sumido en su rehabilitación. Y en Puertochico, se sigue dando forma a la estructura del espacio que acogerá de forma definitiva al Museo de Prehistoria y Arqueología, tras décadas de itinerancia.

Las playas, a punto

En cuanto a las playas, las palas llevan semanas recogiendo residuos -sobre todo ramas y algas- y nivelando la arena, y muchos vecinos ya lo disfrutan, aprovechando las jornadas de sol. Lo que queda por rematar -que, en principio, sí estará listo para Semana Santa- son, en la mayoría de los casos, la puesta a punto del vallado. En Mataleñas lo han renovado por completo, aunque aún lo están asegurando y ayer había operarios trabajando en ello. Mientras terminan, una cinta impide el acceso a las escaleras que llegan hasta la playa para evitar accidentes y un cartel advierte: «Posibilidad de corte parciales de acceso a la playa». En La Segunda de El Sardinero, las características barandillas azules están, en el entorno del restaurante El Serbal, lijadas, a la espera de recibir una capa de pintura.