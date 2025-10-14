Solo una lista aspira a la Junta Directiva de la Asociación de Cueto Las personas que se han presentado están vincualdas a la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se oponía al aparcamiento para autocaravanas

El pasado lunes 29 de septiembre, la Asociación de Vecinos de Cueto abrió el plazo de presentación de candidaturas para elegir a su nueva ... Junta Directiva. Un proceso que se cerró el seis de octubre y en el que solo participa una lista, encabezada por Arsenio Callejo, vinculado a la asociación desde hace años, y también una de las caras visibles de la Comisión para la Protección de Mataleñas –contraria a parking de autocaravanas– que conforma junto a otras 19 personas más. De hecho, la única lista que se ha presentado está vinculada en su totalidad a esta Comisión. Por lo tanto, será este viernes cuando se celebre la Asamblea General, día en el que se constituirá la mesa electoral. Las bases del proceso detallaban que debían presentarse candidaturas completas (presidente, secretario, tesorero, vicepresidente y un mínimo de tres vocales). Además, no era necesario que las candidaturas fueran avaladas previamente.

Esta renovación de la Junta Directiva se produce después de que el pasado julio, para sorpresa de todos los asistentes, Santiago Sierra anunciara que dejaba el cargo de presidente de la asociación de vecinos. Lo hizo cuando solo le quedaban seis meses parar llegar a la década y tras una tensa asamblea con motivo del polémico aparcamiento para treinta autocaravanas. A su juicio, ese no es el «principal problema de Cueto». Por eso, «por coherencia», decidió marcharse.

