El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Solo una lista aspira a la Junta Directiva de la Asociación de Cueto

Las personas que se han presentado están vincualdas a la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se oponía al aparcamiento para autocaravanas

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 07:11

Comenta

El pasado lunes 29 de septiembre, la Asociación de Vecinos de Cueto abrió el plazo de presentación de candidaturas para elegir a su nueva ... Junta Directiva. Un proceso que se cerró el seis de octubre y en el que solo participa una lista, encabezada por Arsenio Callejo, vinculado a la asociación desde hace años, y también una de las caras visibles de la Comisión para la Protección de Mataleñas –contraria a parking de autocaravanas– que conforma junto a otras 19 personas más. De hecho, la única lista que se ha presentado está vinculada en su totalidad a esta Comisión. Por lo tanto, será este viernes cuando se celebre la Asamblea General, día en el que se constituirá la mesa electoral. Las bases del proceso detallaban que debían presentarse candidaturas completas (presidente, secretario, tesorero, vicepresidente y un mínimo de tres vocales). Además, no era necesario que las candidaturas fueran avaladas previamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Solo una lista aspira a la Junta Directiva de la Asociación de Cueto