La tarjeta del TUS se podrá cargar con una aplicación móvil a partir de primavera

Cada vez menos estancos y quioscos ofrecen el servicio de recarga de la tarjeta del autobús municipal (TUS). Esto se debe a que el margen ... de beneficio para los establecimientos es cada vez menor -y más a raíz de los descuentos con los que cuenta actualmente el servicio- y muchos consideran que no les compensa. Por eso, Vox ha defendido una moción este jueves en el Pleno para exigir que se habiliten los aseos de los conductores -ubicados en Valdecilla, San Fernando, San Martín, Brisas e intercambiador de El Sardinero para que se utilicen también como puntos de carga y venta de las tarjetas y también como puntos de información. La propuesta no ha salido adelante y el equipo de gobierno (PP) ha explicado por qué no contempla la reconversión de cada uno de esos aseos. Pero el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha aprovechado el debate de esta moción para anunciar que las tarjetas se podrán cargar a través de una aplicación móvil a partir de la próxima primavera. Además, «en las próximas semanas» se podrán cargar en las oficinas del vecino de los centros cívicos y en las oficinas de turismo municipales.

En concreto, las primeras oficinas del vecino en contar con este servicio serán las de los centros de Tabacalera, Callealtero y Juan de Santander. «Se trata de que los vecinos cuenten con una opción más y que les sea más fácil la recarga de las tarjetas», ha destacado Navarro, a la vez que ha señalado que esos espacios se sumarán a los 129 establecimientos operativos -estancos y quioscos- en los que se puede cargar. En toda Cantabria, hay 306 puntos de venta y recarga.

En cuanto a la puesta en marcha de la aplicación móvil para cargar la tarjeta, Navarro ha valorado que «hay que apostar por medidas que garanticen la autonomía de los usuarios: recarga vía web, aplicación… que no están sujetas ni a horarios, ni a días laborables ni a ubicaciones concretas, y por acercar estos trámites en dependencias municipales».

Rechazo a la moción de Vox

La moción de Vox para incluir puntos de carga en los aseos de los conductores ha sido rechazada con 14 votos en contra (PP), 9 a favor (PSOE, Vox e IU), y 3 abstenciones (PRC). En cuanto a las razones de los populares para rechazarla, Navarro ha enumerado las 'pegas' a cada localización. En el caso de Valdecilla, «no cuenta con espacio suficiente para la ubicación de un puesto de trabajo»; el de San Fernando «no es accesible porque tiene unas escaleras de acceso»; en San Martín, «el local está cedido a la asociación de vecinos»; Brisas «podría utilizarse para recarga, pero habría que hacer una inversión para adaptarlo al público y su uso mayoritario es en verano»; en cuanto al intercambiador de El Sardinero «es el único de las cinco propuestas que podría tener esta función, pero habría que dotarlo de conexión a internet, equipos informáticos, mobiliario, acondicionamiento térmico...».