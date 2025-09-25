El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La tarjeta del TUS se podrá cargar con una aplicación móvil a partir de primavera

También podrá recargarse en los centros cívicos y en las oficinas de turismo municipales «en las próximas semanas»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:23

Cada vez menos estancos y quioscos ofrecen el servicio de recarga de la tarjeta del autobús municipal (TUS). Esto se debe a que el margen ... de beneficio para los establecimientos es cada vez menor -y más a raíz de los descuentos con los que cuenta actualmente el servicio- y muchos consideran que no les compensa. Por eso, Vox ha defendido una moción este jueves en el Pleno para exigir que se habiliten los aseos de los conductores -ubicados en Valdecilla, San Fernando, San Martín, Brisas e intercambiador de El Sardinero para que se utilicen también como puntos de carga y venta de las tarjetas y también como puntos de información. La propuesta no ha salido adelante y el equipo de gobierno (PP) ha explicado por qué no contempla la reconversión de cada uno de esos aseos. Pero el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha aprovechado el debate de esta moción para anunciar que las tarjetas se podrán cargar a través de una aplicación móvil a partir de la próxima primavera. Además, «en las próximas semanas» se podrán cargar en las oficinas del vecino de los centros cívicos y en las oficinas de turismo municipales.

