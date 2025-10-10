Tres mujeres detenidas con 25 perfumes de alta gama robados en el centro de Santander Hay una cuarta persona implicada en los hechos, un varón, que aún no ha sido identificada

A. C. Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 15:07

El trabajo en equipo de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santander ha permitido detener a tres mujeres que robaron 25 perfumes de un establecimiento del centro de Santander.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando la encargada de una perfumería, ubicada en una calle céntrica de la capital, daba aviso a la Policía Nacional de que tres mujeres y un hombre habían entrado en el negocio y se habían llevado gran cantidad de perfumes de alta gama.

Minutos después, agentes especializados en hurtos en comercios se desplazaron hasta la zona. Mientras se acercaba al lugar, la Policía volvió a recibir una llamada en la que se comunicaba que los individuos habían regresado al comercio y se habían llevado nuevamente diversos productos en el interior de una bolsa. En ese momento, dos empleadas de la tienda estaban corriendo detrás del cuarteto de ladrones y cuando vieron que el hombre se separaba de las mujeres, decidieron perseguirlas a ellas.

Durante la persecución, las dos empleadas observaron que pasaban a su lado dos agentes de la Policía Local, por lo que solicitaron su ayuda para interceptar a las tres mujeres que se habían llevado los perfumes, logrando detenerlas. En ese mismo momento, la dotación de Policía Nacional también llegó al lugar, haciéndose cargo de la intervención junto con Policía Local.

Gracias a la información aportada por las empleadas y por un testigo, los agentes pudieron localizar el vehículo utilizado por los ladrones. Una vez junto a él, la Policía pudo comrpobar que el maletero había un total de 25 perfumes cuyo valor ascendía a 2.365 euros.

Con tales hechos, los agentes detuvieron a las tres mujeres, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de un delito de hurto, y fueron trasladadas a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para formular el correspondiente atestado. Una vez allí, se comprobó que un Grupo de investigación de la Policía Nacional, perteneciente a la Comisaría Provincial de Almería, estaba investigando a una de las detenidas por un hecho de similar cometido en un comercio de esa ciudad el pasado mes de agosto, por lo que los investigadores de Santander le imputaron también ese hecho.

La investigación no ha terminado. Los agentes continúan realizando gestiones para identificar al varón que acompañaba a las tres detenidas.

Las dos detenidas adultas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander, en funciones de Guardia, donde se decretó su puesta en libertad, mientras que la presunta participación de la menor en esos hechos, fue comunicado a la Fiscalía de Menores de Cantabria.