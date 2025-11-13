El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una protesta en Belém, donde se celebra hasta el próximo día 21 de noviembre la 30 Cumbre del Clima. Reuters

Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero

El balance anual del CO2 emitido a la atmósfera confirma una subida similar a la de 2024, con las de EE UU a la cabeza

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Los datos diluyen una vez más la promesa global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables directas del calentamiento global del ... planeta, debido a su acumulación constante en la atmósfera desde que comenzara la era industrial. Un año más, la gráfica sigue dibujando un trazado ascendente para marcar un nuevo récord histórico. En 2025, el balance realizado sobre el principal GEI, el dióxido de carbono (C02), revela que, cuando acabe el año, la atmósfera habrá recibido 38.100 millones de toneladas más de este gas fósil, un 1,1% más que en el anterior 2024. Así, se calcula que la concentración de CO2 en la atmósfera alcance las 425,7 partes por millón (ppm) este año, un 52% por encima de los niveles preindustriales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  3. 3

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  4. 4

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  5. 5

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  6. 6 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  7. 7

    El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026
  8. 8

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  9. 9 Cantabria consagra por ley un nuevo modelo de concesiones para construir carreteras
  10. 10

    La reconstrucción del Hotel París supera otro trámite y solo falta la licencia de obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero

Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero