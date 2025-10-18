El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efe

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Ambos mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro

EP

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:12

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.

