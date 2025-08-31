El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mossos detuvieron al agresor en una gasolinera de Manresa. R. C.

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

La víctima, que cayó sobre unos contenedores que amortiguaron el impacto, se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:09

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  4. 4

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  5. 5

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  6. 6 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  7. 7

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  8. 8

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  9. 9

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  10. 10

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa