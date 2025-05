«Qué difícil es decirle a una persona a la que quieres, algo que te ha molestado»

Con la idea de ayudar a otras personas a afrontar conversaciones incómodas y conseguir relaciones personales más plenas ha aterrizado este martes en Santander, por ... primera vez, la psicóloga especialista en neuropsicología y escritora, Alba Cardalda. En su conferencia en el Ateneo, la autora de dos libros se ha centrado principalmente en el primero de ellos, 'Cómo mandar a la mierda de forma educada'. Y es que la psicóloga ha respondido a varias cuestiones durante el coloquio amenizado por Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo; y Pilar de la Hera, abogada y miembro de la Junta Directiva del Ateneo.

Una de las primeras preguntas que le lanzaron ha sido muy clara: «¿Por qué nos cuesta tanto poner límites?». Cardalda ha destacado que entre las principales razones se encuentra el miedo a perder un trabajo, la idea del amor romántico o el temor a ser excluidos de nuestro círculo social.

Cardalda ha destacado la resistencia que existe todavía entre los hombres para acudir al psicólogo por «la cultura machista»

«Este libro va sobre cómo podemos establecer límites de una forma asertiva, de una manera en la que no nos dé tanto miedo hacerlo. Para eso hay que trabajar esos miedos y tener conversaciones que son un poco incómodas», ha detallado. Uno de sus puntos fuertes en el libro es emplear un lenguaje llano y cercano para que «sea comprensible para todo el mundo». La psicóloga ha llevado estas inquietudes a todos los ámbitos de la vida: familiar, laboral y social. «Es algo que nos suele costar, en este libro doy muchas herramientas. Es un manual de cómo hacerlo, de qué estrategias hay, de cómo podemos hablar. Hay mucho de comunicación efectiva y de comunicación no verbal, con todo este conjunto de herramientas que tenemos sobre la comunicación», ha concretado.

La escritora, que también cuenta con una fuerte presencia en redes sociales -supera el medio millón de seguidores en Instagram-, ha hecho especial hincapié durante la charla en aprender a marcar distancias con aquellas relaciones que no se quieren mantener y que «no sabemos a veces muy bien cómo deshacernos de ellas, personas que son más manipuladoras o que no nos respetan. Qué difícil es decirle a una persona a la que quieres, algo que te ha molestado».

Modificar el diálogo interno

«Esa culpa que sentimos, que nos hace creer que somos culpables de algo malo o de algo que no está bien procede de las creencias que tenemos cada uno, tiene que ver con la moral y los valores. Está inscrito en el ADN de cada uno», ha asegurado. La especialista en neuropsicología ha confensado la dificultad de trabajar la culpa -en cada uno- y modificar ese diálogo interno. «No me debo sentir culpable, no debería mantener una relación con esta persona y aún así siento que la quiero, pero para todo eso hay una explicación neurológica».

Cardalda ha remarcado la resistencia que todavía existe entre los hombres para acudir al psicólogo. «La pandemia fue un punto de inflexión para ver que se necesitaba revisión en las emociones. En el caso de los hombres, la cultura machista les hace flaco favor, porque se les ha dicho que pueden soportar todo solos y que no se pueden derrumbar o pedir ayuda a los demás, lo viven por dentro, manteniendo una fachada que no es real».