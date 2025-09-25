«La IA aplicada al ámbito de la salud solamente puede ser instrumental»

El consultor y profesor cántabro José María Lassalle, que enfrascado en su otro oficio, el de escritor, ha llevado a las librerías 'Civilización artificial' ( ... Arpa), piensa que la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al ámbito concreto de la salud «solamente puede ser instrumental». Más todavía, tiene que operar «desde una centralidad permanente de la mente humana», que es, entiende él, a la que corresponde la toma de las decisiones en el universo de la medicina. En ese campo, precisa el ensayista, «no cabe ninguna posibilidad de sustitución».

El expolítico santanderino dejó este mensaje justo donde debía, en el Colegio de Médicos de Cantabria, que ayer, miércoles, se llenó para asistir a su conferencia, 'Inteligencia Artificial y salud. Cómo garantizar la autenticidad humana en la era digital', enmarcada dentro del ciclo de ponencias «Medicina y Humanismo» organizado por la propia organización colegiada.

Presentado por el vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, Ángel Pazos, como «profesor, escritor, político y, muy en especial, pensador», Lassalle volvía ayer a un escenario en el que hace un año escaso abordó los retos de la Inteligencia Artificial a través de la ponencia 'Inteligencia Artificial. Ética humanista y salud. Retos y dilemas de la civilización artificial', en la que el ensayista se apoyó para dejar frases reveladoras: «Estamos generando una nueva civilización artificial y nuestros hijos van a tener que esforzarse intelectualmente para tratar de sobrevivir al reto de la sustitución» o «La IA va a tener más capacidad diagnóstica que los seres humanos».

También dejó algunas ayer. Porque esa es su especialidad. Dejar frases reveladoras que hagan pensar a quien le escucha, en este caso más de un centenar de médicos que se congregaron en su colegio para empaparse con los conocimientos de Lassalle sobre un tema que también a ellos les está afectando de lleno como es la incidencia de las inteligencias artificiales en el mundo de los humanos.

«La dinámica de la IA es llevar a cabo el desarrollo de un cerebro que, imitando al del ser humano, no se equivoque», aseguró el escritor, que atisba, pues, «la creación de un cerebro humano sin sus imperfecciones». Eso, añadió, «está en su ADN», en el ADN de las inteligencias artificiales, a las que él desprovee de esa imperfección humana «que a veces resulta tan valiosa» porque ante situaciones determinadas, las respuestas de ambas inteligencias son distintas y, a veces, «es más útil la humana que la artificial».

Es por eso por lo que el conferenciante, que no observa a la IA como una herramienta tecnológica más sino como un instrumento «que aprende de nosotros para poder sustituirnos», ha comprendido que los seres humanos «no podemos renunciar a ser imperfectos porque, si lo hacemos, entonces estaremos renunciando al sentido de la dignidad». A su juicio, y frente a la llegada de las inteligencias artificiales, «tenemos que reaprender a ser seres humanos».