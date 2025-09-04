El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una operación de los Mossos d'Esquadra. EP

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona

El caso está bajo secreto de actuación mientras se investigan las causas

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:58

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona investigan la muerte violenta de una mujer este jueves por la mañana en Lloret de Mar (Girona).

Según informa la policía catalana en un comunicado, sobre las 11.30 horas de este jueves se ha recibido un aviso por parte de la Policia Local de Lloret de Mar en el que se informaba de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio.

Los Mossos se han dirigido al lugar de los hechos y han comprobado que «había una persona muerta con signos de violencia», y la DIC de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de la investigación y el caso está bajo secreto de actuaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2 Consulta las horas de paso y lugares de La Vuelta este viernes en Cantabria
  3. 3

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  4. 4

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  5. 5

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  9. 9

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  10. 10

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona