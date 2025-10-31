El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Nueva caída general de los sistemas informáticos de Sanidad en toda la región
Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón EP

Muere una persona por el temporal en Andalucía

El hombre se encontraba hospitalizado desde hace dos días después de que se le cayese encima la estructura de una terraza

C. P. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02

Muere una persona por el temporal en Andalucía, en concreto en el municipio Gibraleón, en Huelva. El hombre, de 59 años, resultó herido de gravedad hace dos días, cuando comenzaron las fuertes lluvias después de que se le cayese encima la estructura de una terraza como consecuencia de un pequeño tornado que recorrió la localidad.

La caída de esta estructura le provocó un traumatismo craneoencefálico que obligó a los efectivos sanitarios a reanimarlo. Una vez lograron estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva, donde finalmente ha fallecido.

Esta semana, Andalucía ha sido azotada por un intenso temporal que ha dejado precipitaciones torrenciales, fuertes rachas de viento y numerosos daños materiales. En la provincia de Huelva, una de las más afectadas, el aviso de nivel rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el litoral se ha traducido en inundaciones de calles, viviendas, y vehículos atrapados en agua. Además, en el municipio de Gibraleón, las fuertes rachas de viento se convirtieron en un fenómenos similar a un tornado, que aumentó aún más los daños.

El episodio en esta localidad destaca por su virulencia. Una racha tan intensa que estructuras como toldos, mobiliario urbano y elementos ligeros fueron literalmente lanzados por el viento. Según los servicios de emergencias, se registraron una treintena de incidencias, entre ellas techos levantados, torres eléctricas desplazadas y cables partidos.

