Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años
Por la falta de cuidados a unas lesiones que requirieron de amputación y derivó en insuficiencia cardiaca, la Audiencia Provincial de Sevilla también ordena una indemnización de 170.000 euros
Madrid
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:54
Por la continua omisión de cuidados a las lesiones que tenía una mujer de 81 años, dos enfermeras y una médico de un geriátrico han ... sido condenadas a prisión e inhabilitación profesional por la Audiencia Provincial de Sevilla. La señora M., nacida en 1924, padecía enfermedades crónicas cardiacas y pulmonares, diabetes y tenía las secuelas de un accidente cerebral. Con una vida inmóvil y total dependencia, sus familiares confiaron en un centro «socio-sanitario» especializado para su cuidado. Sin embargo, a los dos meses aparecieron úlceras en sus talones que empeoraron día a día, hasta que tuvo que ser ingresada con «mucho facelo y olor a infección», indica la sentencia, conocida este miércoles. La evolución de las lesiones, agravadas por la falta de cuidados, hizo que un mes después se amputara su «miembro inferior izquierdo» y se hicieran otros procedimientos invasivos en el otro pie.
Unos días después de la amputación, M. presentó un deterioro general, con disminución del nivel de consciencia y murió por una «insuficiencia cardiaca». Las acusadas fueron dos enfermeras porque «incumplieron las medidas preventivas e incurrieron en una manifiesta inobservancia de los deberes más elementales», y la médico que dirigía la residencia de mayores, al «no constar que examinara las úlceras» y por «actuar con total dejación de funciones y falta absoluta de pericia». «No realizó una historia clínica completa donde se establecieran las patologías y el tratamiento a seguir de acuerdo con las necesidades de la paciente, ni se estableció un 'planning' de curas adecuado», indica la ponencia del juzgado de lo Penal 9 de Sevilla.
La sentencia prosigue: «Tras la aparición de las úlceras no se adoptaron las medidas correctas para su curación ni para evitar su evolución, tales como: higiene diaria, hidratación constante de la piel, masaje circular y similares. En vez de adoptar estas medidas, el personal sanitario se limitó a poner unas taloneras en los pies, sin que constara ningún tipo de práctica médica sobre los mismos».
Una «omisión clamorosa», como resalta la parte acusadora, representada por Francisco Javier Villapando y el Defensor del Paciente. M. pasó por «un auténtico calvario», resaltan. «La propia sentencia recoge a la llegada al hospital cómo olía a putrefacción las heridas de la pobre mujer. Hay que decir que la señora llegó a la residencia sin ninguna úlcera. Y todo se desencadenó en poco más de un mes de desamparo y abandono».
El veredicto, firme después de 19 años de proceso judicial, un tiempo que hizo que se aplicara la atenuante de dilaciones indebidas, condenó a las acusadas a tres meses de prisión y seis de inhabilitación profesional. La sentencia también obliga a las aseguradoras del centro de mayores Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs a pagar 170.000 euros.
«El cuidado médico sanitario recibido por M. durante su estancia en el centro resultó inadecuado y deficitario, resultando probado que esa grave falta de cuidado determinó la aparición y el agravamiento de las úlceras por presión que sufrió, omitiendo las acusadas, el adecuado cuidado de la paciente que se materializó en un resultado lesivo, la aparición de las úlceras y su agravación», concluye el juzgado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.