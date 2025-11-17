El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Activistas de Rebelión o Extinción, este lunes en Madrid. José Ramón Ladra

Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima

La organización Rebelión o Extinción realiza una protesta sorpresa en una de las sedes de la empresa Indra, dentro del marco de la COP30. «Es papel mojado»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

La dirección la sabían unas pocas personas y llegaron por separado. Con pintura roja mancharon las escaleras de acceso a una de las sedes madrileñas ... de la empresa Indra, una de empresa española dedicada a Defensa y Seguridad, entre otros sectores. En la fachada, junto al nombre, escribieron «genoc», con lo que formaban un juego de palabras: genocindra. Junto a dos tubos con forma de misiles estrellados que expulsaban humo negro, se agruparon más de medio centenar de jóvenes, con excepciones de un puñado de activistas, con banderas con el logo de Rebelión o Extinción, una asociación que lucha por frenar el cambio climático por medio de acciones pacíficas. Unos minutos después de las nueve de la mañana de este lunes, había comenzado la protesta contra el rearme, que pedía que esas partidas, que calculan en unos 33.000 millones de euros de «dinero público».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  7. 7 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  8. 8

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  9. 9

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  10. 10

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima

Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima