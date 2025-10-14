El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La UME, en un incendio EP

Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Los ganaderos de El Cardoso de la Sierra también han perdido sus pastos por este fuego forestal, activo desde el 21 de septiembre

J. M. L.

Guadalajara

Martes, 14 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Un incendio forestal permanece activo en España desde el pasado 21 de septiembre: el de la Sierra Norte de Guadalajara. Uuego que ha arrasado 3. ... 000 hectáreas y que ha obligado al Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) a solicitar su declaración como «Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil» (ZAGEPC), la antigua Zona Catastrófica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  2. 2

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  3. 3

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  4. 4

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  5. 5

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua