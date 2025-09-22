El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de pensionistas juega al dominó en un parque. R. C.

España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

Tanto las mujeres como los hombres españoles viven dos años más que la media de sus vecinos continentales, con ellas como las más longevas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:43

Los españoles disfrutan de las mayor esperanza de vida al nacer de todos los habitantes de la Unión Europea. Viven por término medio durante 84 ... años, lo que significa dos años y cuatro meses más que la generalidad de sus vecinos continentales, que tienen una existencia media de 81,7 años. Los siguientes países europeos con mayor esperanza de vida son Italia, Suecia y Francia, según el estudio publicado por Funcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 Lunes de chaparrones en Santander: 65 litros, la cifra más alta de toda España
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  7. 7

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  10. 10

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea