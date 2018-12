Los médicos, en pie de guerra, exigen recuperar la inversión sanitaria Avelino Gómez El Foro de la Profesión Médica asegura que los efectos de los recortes aplicados en años de crisis DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 19 diciembre 2018, 17:59

Durante los años de crisis, la sanidad pública se vio afectada en varios aspectos, desde la reducción de inversión en tecnología y formación hasta la supresión de la universalidad. «Nos movilizamos por un sistema equitativo para todos los ciudadanos que estuvieran en España», recuerda Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en la declaración por el décimo aniversario del Foro de la Profesión Médica efectuada este miércoles en Madrid. «Buscábamos garantizar que los recortes no incidieran en la calidad del servicio a los pacientes».

Sin embargo, con los años y sin recuperar los niveles de inversión pública, que pasaron del 6,5% del Producto Interior Bruto en 2009 al 5,8% en 2018, el deterioro empieza ahora, casi una década después, a ser patente. «Faltan recursos profesionales y tecnológicos, que afectan, por ejemplo, a las listas de espera, no sólo las quirúrgicas o con especialistas, sino aquellas que no son medidas, como las de los pacientes que esperan por un diagnóstico, que a veces no llega», denuncia Miralles. «Vamos a empezar ahora a ver los indicadores de la repercusión de los recortes».

En el vendaval financiero, los médicos aceptaron disminuir sus prestaciones, lo que representó una pérdida salarial entre el 25% y el 30% a partir del 2010, según el gremio médico. «No podemos mantener el sistema sanitario con la calidad que queremos darle a los pacientes con la actual inversión», alerta Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial.

«Ningún decreto servirá sin incluir la financiación. El objetivo sería volver a la media de Europa pero antes invertir un poco más para hacer lo que se ha dejado de hacer. Me gustaría que fuera el 7% del PIB».

El gremio se ha reunido con políticos de todos los partidos, sin conseguir un compromiso presupuestario. «No hay siquiera una hoja de ruta de la inversión», mantiene Romero.

«Además de las listas de espera, hay algo tan sensible como la continuidad asistencial, que sea el mismo médico quien te asista; o que el copago farmacéutico hace que los pensionistas que mantienen a una familia con tres o cuatro personas dejen de comprar uno de sus fármacos contra la hipertensión. Hay una reducción en su longevidad y en su calidad de vida».

El Foro de la Profesión Médica exige también recuperar el debate de la «gestión clínica». «Se debe buscar la excelencia y no el menor coste», afirma Romero. «Y centrarse en el paciente».