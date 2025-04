Tráfico no registra accidentes mortales relacionados con el apagón

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 29 de abril 2025, 16:17 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya tiene operativas el 98% de las cámaras de vigilancia que transmiten imágenes en tiempo real de la circulación en las carreteras. De este modo, el organismo que dirige Pere Navarro da por recuperadas «casi la totalidad» de sus comunicaciones después de que el apagón eléctrico del lunes dejara durante horas a ciegas las salas de control. Tráfico también ha informado que de los tres accidentes mortales registrados durante el lunes, ninguno de ellos tuvo relación con el apagón.

A lo largo del lunes, Tráfico hizo un importante despliegue para garantizar la normalidad vial en las principales carreteras españolas, en las que las mayores incidencias se produjeron en los accesos de las grandes ciudades, por la interrupción de los semáforos, que generaron un mayor tráfico en las vías de circunvalación.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzó el servicio y estuvo regulando el acceso a las ciudades en colaboración con las policías municipales, realizando cortes intermitentes en los accesos a Madrid ante el formidable atasco especialmente en la M-40 y las vías entre la A-2 y la M-501. También llevaron a cabo labores de escolta a convoyes que transportaban carburante con destino a hospitales y gasolineras para garantizar el servicio, así como a otros servicios de primera necesidad.

Los Centros de Gestión del tráfico continuaron funcionando al disponer de sistemas de alimentación ininterrumpida, aunque las comunicaciones se vieron afectadas por el corte, como las cámaras que se tienen instaladas en las carreteras o los Paneles de Mensaje Variable.

A lo largo de la tarde-noche del lunes se fueron recuperando muchas de estas comunicaciones, aunque de forma desigual, ya que el restablecimiento de la red eléctrica fue progresivo.

En estos momentos, según la DGT, ya se ha recuperado el 98% de las comunicaciones, «por lo que se puede decir que los equipos están funcionando con normalidad». «Se está informando a través de los Paneles de Mensaje Variable, las cámaras ya transmiten imágenes en tiempo real y el sistema Lince de incidencias en carretera está funcionando con normalidad, así como el resto de equipos», indica el organismo en un comunicado.

Durante el día de ayer y hasta primera hora de la mañana de este martes cuando la situación se ha ido normalizando, Tráfico ha seguido solicitando evitar los desplazamientos que no fueran necesarios.

Bajan los desplazamientos

Este martes se ha registrado un menor densidad de tráfico en muchas carreteras. Por ejemplo en los accesos a Madrid y Comunidad valenciana, el tráfico en hora punta ha descendido un 7% respecto a un día laborable habitual. En Málaga el descenso ha sido del 14%, en Jaén un 17% y en Granada un 4,8%. También se ha registrado un menor número de desplazamientos de entradas a las grandes ciudades: Cádiz con un 7,34% menos, Córdoba con un 14,42%, Huelva con un 14,89% y Sevilla con un 11,05% menos respectivamente. En Castilla y León y Aragón, el tráfico se ha comportado como un martes habitual.

Respecto a la accidentalidad, ayer se produjeron tres accidentes mortales en las carreteras. Uno de ellos a las 6:49 de la mañana en Felanitx (Islas Baleares) y otro en Jumilla (Murcia) a las 7:25 con un fallecido cada uno. Por la tarde, a las 17:30 tuvo lugar otro accidente mortal en San Cugat de Vallés, un motorista se salió de la vía en la AP-7. Ninguno tuvo relación con el apagón.

Exámenes de conducir

Respecto a la atención al público en Jefaturas, los ciudadanos que se vieron afectados por el corte del servicio al realizar los trámites se les reasignó la cita para concluir con el trámite que estaban realizando.

Este martes todas las jefaturas están funcionando con normalidad, se están realizando matriculaciones, transferencias, así como cualquier otro trámite relacionado con vehículos y conductores.

Los Centros de exámenes para la obtención de un permiso de conducir también están teniendo una actividad normal. No obstante, ante la posibilidad de que algún aspirante no se presentara a la prueba o esta no pudiera desarrollarse en el día de hoy, el aspirante no perdería convocatoria.