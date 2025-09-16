El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se abanica en Córdoba durante la ola de calor de este pasado mes de agosto. Efe

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

Uno de cada tres días del estío de 2025 estuvo marcado por las olas de calor con temperaturas extremas que alcanzaron a 42 provincias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:53

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este martes que el verano de 2025 ha sido el más cálido no ya desde que hay ... registros oficiales, esto es desde 1961 (cuando se empezaron a medir las precipitaciones), sino también desde 1916, cuando este organismo comenzó a medir las temperaturas. Así las cosas, el verano de 2025 ha sido el más caluroso de, al menos, los últimos 109 años. Así lo ha señalado este martes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en la rueda de prensa de presentación del balance climático del verano, en la que también ha avanzado que este otoño meteorológico (el trimestre septiembre, octubre y noviembre) será, en principio, más cálido de lo normal y con menos probabilidad de que sea una estación «especialmente lluviosa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso