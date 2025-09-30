El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, promotora del anteproyecto de ley de violencia vicaria. EP

La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel

Lo cometerá el hombre que para causar sufrimiento a su pareja o expareja dañe o instrumentalice a sus hijos u otras personas del círculo íntimo de la víctima

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29

La violencia vicaria machista, los ataques o instrumentalización por parte de un hombre de los hijos o de personas del círculo íntimo de su pareja ... o expareja con el objetivo de causarla el mayor daño posible o de aumentar su control, se va a convertir en un delito específico que acarreará un condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  8. 8

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  9. 9

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  10. 10

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel

La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel