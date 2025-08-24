El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adif ultima la construcción de un paso inferior peatonal en la estación de Tanos

El acceso, creado entre los andenes, busca garantizar la movilidad de todos los viajeros en las instalaciones

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:50

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ultima la construcción de un paso inferior peatonal para los usuarios de la estación Torrelavega-Tanos. Este acceso, creado ... entre los andenes 1 y 2 de la estación, se construirá mediante un recinto de pilotes, con el posterior vaciado de tierras y la ejecución de la losa superior e inferior. Estas actuaciones se vienen abordando en distintas fases desde el año pasado, precisando la reordenación del flujo de paso por las instalaciones sin que se deje de garantizar la circulación de los viajeros por la estación. Una vez ejecutado el paso inferior, Adif procederá a renovar el pavimento, la iluminación y los acabados en el recinto, como ya avanzó Adif antes de las obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  4. 4

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  5. 5

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  6. 6

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adif ultima la construcción de un paso inferior peatonal en la estación de Tanos

Adif ultima la construcción de un paso inferior peatonal en la estación de Tanos