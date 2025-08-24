Adif ultima la construcción de un paso inferior peatonal en la estación de Tanos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ultima la construcción de un paso inferior peatonal para los usuarios de la estación Torrelavega-Tanos. Este acceso, creado ... entre los andenes 1 y 2 de la estación, se construirá mediante un recinto de pilotes, con el posterior vaciado de tierras y la ejecución de la losa superior e inferior. Estas actuaciones se vienen abordando en distintas fases desde el año pasado, precisando la reordenación del flujo de paso por las instalaciones sin que se deje de garantizar la circulación de los viajeros por la estación. Una vez ejecutado el paso inferior, Adif procederá a renovar el pavimento, la iluminación y los acabados en el recinto, como ya avanzó Adif antes de las obras.

Como tantas otras actuaciones enmarcadas en el Plan de Cercanías de Cantabria, esta es una de esas obras importantes y que se proponen mejorar no solo la seguridad, que también, sino el propio tránsito de los viajeros que suben y bajan del tren en la localidad de Tanos. Con este nuevo paso inferior, la estación podrá prescindir al fin del paso actual entre andenes, al mismo nivel, mejorando dicha seguridad y la rutina de quienes frecuentan la terminal, que son muchos vecinos.

Mientras, en Sierrapando

No lejos de aquí, en otra estación integrada en esta misma línea ferroviaria, la de Sierrapando o Estación del Norte, el edificio donde el Gobierno de Cantabria prometió crear un laboratorio cultural orientado a las bandas de música de la zona sigue siendo objeto del abandono y, cada vez de forma más acusada, del vandalismo. A día de hoy, los grafitis invaden como nunca el edificio de la estación, mientras continúa la rutina de los viajeros de la zona.