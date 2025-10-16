Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 16 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega, vuelve a dejar noticias relacionadas con la seguridad y que reabren una vez más el debate sobre la vigilancia en esta nueva infraestructura municipal. Un coche desvalijado y sin ruedas aparecía en las últimas horas en la zona exterior del aparcamiento, no en el aparcamiento en altura propiamente dicho. Los vecinos y usuarios de La Carmencita toparon con la escena este miércoles por la mañana: un vehículo, con signos de robo en el interior y todas las cubiertas, y una investigación que se presenta complicada al no haber cámaras ni testigos que puedan dar más información, como aseguran fuentes de la Policía Local.

Esa es precisamente una de las claves a las que, una vez más, apunta a la Asociación de Vecinos Río Indiana de La Inmobiliaria, que viene pidiendo una mejora de la seguridad y de la vigilancia en todo este entorno desde que el aparcamiento fue inaugurado en el mes de abril. «Estamos hartos de pedirlo, pero no nos hacen caso. Queremos un aparcamiento seguro», declara el portavoz de la entidad vecinal, Gonzalo Llamosas, antes de recordar episodios anteriores como el del encuentro de motoristas haciendo derrapes en la última planta.