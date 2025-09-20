El Ayuntamiento reformará dos vestuarios en el Óscar Freire

Después de años de quejas de usuarios y entrenadores, el Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido actuar en el Complejo Deportivo Óscar Freire. Los vestuarios 2 ... y 3, dos espacios de reducido tamaño pero muy utilizados por equipos locales y escuelas deportivas, serán renovados de arriba abajo. La licitación, ya abierta, fija un presupuesto de 48.385 euros -IVA incluido-, el máximo permitido por la ley para un contrato menor.

El deterioro de estas dependencias no es reciente. Durante años, la humedad procedente de las duchas ha corroído la tabiquería, levantado el alicatado y generado grietas imposibles de reparar con parches. Las paredes, construidas en su día con materiales ligeros, han terminado cediendo ante las filtraciones. El resultado es un entorno incómodo y con poca privacidad para los deportistas, que han tenido que adaptarse como podían a la situación.

La intervención prevista no se limita a un simple lavado de cara. Será completa. Se derribarán tabiques, techos y suelos para reorganizar por completo el espacio. Habrá una ducha más en cada vestuario -seis en lugar de cinco-, equipadas con grifería temporizada y mezcladores que permitirán regular la temperatura. También se instalará un sistema de drenaje mediante canaleta continua para facilitar la evacuación del agua y evitar que se repita el mismo problema de humedades.

Los nuevos materiales, desde el pavimento vinílico antideslizante hasta los cerramientos cerámicos, han sido escogidos para resistir mejor el uso intensivo. El plan contempla también la sustitución de luminarias por tecnología LED, más eficiente y duradera, así como mejoras en la fontanería, el saneamiento y la instalación eléctrica. El objetivo es doble: ofrecer comodidad a quienes utilizan el pabellón y garantizar que el mantenimiento futuro sea mucho más sencillo.

El presupuesto

El cálculo del coste de ejecución roza los 33.600 euros, pero al sumarse los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, se alcanza la cifra final de 48.385 euros, coincidiendo con el tope legal de un contrato menor. El plazo estimado de obra es de dos meses desde la adjudicación.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el martes 23 de septiembre a las nueve de la mañana. El precio será el único criterio de adjudicación, aunque el Ayuntamiento ha insistido en que las propuestas deben respetar al detalle las condiciones técnicas exigidas.

Con esta reforma se busca dar respuesta a una petición largamente planteada por los clubes deportivos y usuarios del Óscar Freire, un complejo que sigue siendo referencia para el deporte de base en Torrelavega, pero que necesitaba con urgencia renovar espacios esenciales para la práctica diaria.