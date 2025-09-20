El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pistas y zona de vestuarios del Oscar Freire. Luis Palomeque

El Ayuntamiento reformará dos vestuarios en el Óscar Freire

La actuación asciende a 48.385 euros, la cifra más alta que permite la normativa para este tipo de contratos menores de obras

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Después de años de quejas de usuarios y entrenadores, el Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido actuar en el Complejo Deportivo Óscar Freire. Los vestuarios 2 ... y 3, dos espacios de reducido tamaño pero muy utilizados por equipos locales y escuelas deportivas, serán renovados de arriba abajo. La licitación, ya abierta, fija un presupuesto de 48.385 euros -IVA incluido-, el máximo permitido por la ley para un contrato menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento reformará dos vestuarios en el Óscar Freire

El Ayuntamiento reformará dos vestuarios en el Óscar Freire