Las obras de la carretera Viveda-Duález inaugurada el pasado lunes. Luis Palomeque

Buruaga promete reparar los daños por las obras del vial Viveda-Duález

Grietas en muros, caminos levantados, vallas rajadas y drenajes colapsados son algunas de las secuelas que, según los vecinos, ha dejado la construcción de la nueva carretera

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La nueva carretera entre Viveda y Duáez ya está en servicio, pero en el entorno de la obra todavía quedan señales visibles de lo que ... ha supuesto casi tres años de movimiento de tierras, maquinaria pesada y tráfico desviado. Grietas en muros, vallas rajadas, caminos levantados y drenajes que se colapsaron con la lluvia son algunas de las secuelas que los vecinos mencionan.

