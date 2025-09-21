El calendario de la creación de la Ruta Familiar del Cuaternario en el Monte Dobra, paso a paso

El Ayuntamiento de Torrelavega ha dado un paso definitivo para la puesta en marcha de la Ruta Familiar de los Animales del Cuaternario. La ... formalización del contrato, publicada el 18 de septiembre aunque firmada el pasado día 4, permite activar un cronograma de doce semanas de obras que, salvo imprevistos, se extenderá hasta finales de este año. Con ello se inicia un proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Torrelavega 4.0 hacia el 035' que pretende convertir al Monte Dobra en un referente del ocio familiar, la divulgación histórica y el turismo de naturaleza.

La intervención, adjudicada a la empresa Servicios y Obras del Norte S.A. por 155.020 euros (IVA incluido), tiene un plazo cerrado de ejecución de tres meses. Únicamente podría paralizarse en caso de que prosperara un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Crotu, acompañado de una suspensión cautelar, un escenario poco probable. Mientras tanto, el cronograma avanza con precisión: los trabajos comenzarán este mismo mes de septiembre y se estructuran en distintas fases que combinan acondicionamiento del terreno, mejora de infraestructuras básicas y la instalación de las esculturas que darán identidad al recorrido.

Los primeros días de obra se destinan al desbroce de las zonas invadidas por la vegetación, muchas de ellas completamente intransitables tras años de abandono. El objetivo es reabrir los caminos existentes garantizando un ancho mínimo de dos metros y habilitar apartaderos en puntos estratégicos para facilitar el cruce de vehículos de emergencia. A ello se sumará la construcción de cunetas con taludes adaptados al terreno destinadas a evitar procesos de erosión que podrían dañar el firme.

Las claves Cifras El contrato fija un plazo de ejecución de doce semanas y una inversión de más de 155.000 euros

Preservar el entorno La obra está sujeta a seguimiento arqueológico y medioambiental, con medidas específicas

Una vez despejado el terreno, se instalará señalética específica que reforzará el carácter didáctico y turístico de la ruta. Desde la rotonda de acceso a Viérnoles, próxima al polígono industrial Tanos-Viérnoles, se colocarán carteles turísticos con pictogramas y flechas metálicas que guiarán a los visitantes hasta el inicio del recorrido. Allí se ubicará una marquesina de madera, con información básica sobre el itinerario: duración, desnivel, puntos de interés y normas de uso. Durante el trazado habrá balizas que señalarán la senda. En los cruces más confusos se instalarán postes direccionales de 2,5 metros con flechas que indicarán las distancias restantes hasta el final del recorrido. Todo este material estará fabricado en madera tratada para exteriores, cumpliendo criterios de integración paisajística y de sostenibilidad.

El punto más esperado del proyecto llegará entre las semanas séptima y undécima, cuando se colocarán las esculturas tridimensionales de animales del Cuaternario. Estas piezas estarán elaboradas con estructuras de hierro, recubrimientos ignífugos y tratamientos antigraffiti, además de acabados resistentes al agua y al viento. El catálogo previsto incluye siete especies emblemáticas: un megaloceros de dos metros de altura, un mastodonte de tres metros, un león cavernario, un bisonte estepario, un rinoceronte lanudo, un oso cavernario y un tigre dientes de sable. Cada escultura se asentará sobre una base de hormigón recubierta de tierra para favorecer su integración paisajística. Junto a ellas, atriles de 1,5 metros ofrecerán información divulgativa sobre cada animal, con ilustraciones, descripciones de su hábitat y costumbres, y un código QR que ampliará los distintos contenidos.

Didáctico

Más allá de las esculturas, el proyecto persigue un objetivo pedagógico. Los atriles permitirán que la ruta sea una experiencia interactiva para familias y escolares, con contenidos accesibles en varios formatos. El uso de los códigos QR facilitará la consulta de información ampliada en dispositivos móviles, lo que convertirá la visita en una herramienta de aprendizaje vinculada a la historia del Cuaternario y a la riqueza medioambiental del Dobra.

Todas las fases de obra estarán acompañadas de un seguimiento arqueológico autorizado por la Dirección General de Cultura. Este control incluirá prospecciones tras el desbroce y supervisión de los movimientos de tierra, cimentaciones y zonas de aparcamiento. La empresa adjudicataria del servicio, dirigida por el arqueólogo Javier Marcos Martínez, elaborará informes finales que pasarán a Cultura y al propio Ayuntamiento. Asimismo, la ejecución está sujeta a un plan de gestión medioambiental que limita ruidos, emisiones y residuos, y garantiza el uso de maquinaria eficiente. El proyecto prioriza materiales naturales y soluciones integradas en el paisaje.

Si no surgen contratiempos, la Ruta del Cuaternario estará lista a finales de este año. En caso contrario, el calendario permitiría culminar las obras a comienzos de 2026. En cualquier escenario, la actuación supone una inversión de futuro: recuperar una zona degradada del Monte Dobra y transformarla en un recurso turístico de primer nivel. La iniciativa responde a la estrategia de diversificación de la oferta de ocio y turismo en Torrelavega. Como recoge el Plan de Sostenibilidad Turística, la ciudad busca posicionarse como destino familiar, sumando atractivos vinculados a la naturaleza y la historia. Con esta ruta, el Dobra se convertirá en un aula al aire libre donde las familias podrán combinar actividad física, divulgación y contacto con el entorno.

En definitiva, la formalización del contrato abre un plazo de doce semanas decisivas. Doce semanas en las que el monte se transformará con nuevas sendas, señalización moderna y esculturas monumentales. Doce semanas que marcarán el inicio de una ruta pensada para perdurar, convertirse en icono y situar a Torrelavega en el mapa del turismo familiar y sostenible.