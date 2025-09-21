El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino practica deporte por la senda donde comenzará la ruta familiar y turística, en el monte Dobra. Luis Palomeque

El calendario de la creación de la Ruta Familiar del Cuaternario en el Monte Dobra, paso a paso

El proyecto contempla tres meses de trabajos, desde el desbroce inicial hasta la instalación de esculturas monumentales

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Torrelavega ha dado un paso definitivo para la puesta en marcha de la Ruta Familiar de los Animales del Cuaternario. La ... formalización del contrato, publicada el 18 de septiembre aunque firmada el pasado día 4, permite activar un cronograma de doce semanas de obras que, salvo imprevistos, se extenderá hasta finales de este año. Con ello se inicia un proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Torrelavega 4.0 hacia el 035' que pretende convertir al Monte Dobra en un referente del ocio familiar, la divulgación histórica y el turismo de naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El calendario de la creación de la Ruta Familiar del Cuaternario en el Monte Dobra, paso a paso

El calendario de la creación de la Ruta Familiar del Cuaternario en el Monte Dobra, paso a paso