Detenido el hombre acusado de disparar a su mujer en el Barrio Covadonga de Torrelavega Tras ser localizado en Mieres (Asturias), fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, que decretó su ingreso en prisión

La Policía Nacional ha detenido en la localidad asturiana de Mieres al hombre que disparó con un arma de fuego a una mujer en el barrio Covadonga el pasado 4 de septiembre. Se trata de su marido, que había huido de Cantabria tras el incidente y se había refugiado en la localidad asturiana de Mieres donde ha sido hallado tras una investigación conjunta con los agentes de la comunidad vecina. El detenido, al que se investiga como presunto autor de un caso de violencia de género, ya ha entrado en prisión tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción de Torrelavega, que se encontraba de guardia cuando fue trasladado a Cantabria tras su arresto el pasado día 27.

Según recuerda la Policía Nacional en una nota de prensa, el día de la agresión, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control recibió la primera llamada sobre las 15.30 horas. Se avisaba de un altercado en un domicilio del barrio de Covadonga. Aunque en ese momento no se informó de un posible caso de violencia de género, si se apuntó a un disparo en el marco de una disputa familiar.

Los agentes que se desplazaron al lugar encontraron en el domicilio a una mujer que presentaba una herida sangrante en la espalda. Fue asistida en el lugar por los servicios sanitarios que se trasladaron hasta la casa y tras esa primera atención fue llevada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega se hicieron cargo del asunto para recabar pruebas e indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido. Esas pesquisas determinaron que el presunto autor del disparo, era su marido, había huido de Cantabria y se había refugiado en la localidad asturiana de Mieres.

A partir de ahí, se articularon los mecanismos de coordinación entre las Jefaturas Superiores de Policía de Cantabria, Asturias y País Vasco, que permitieron desarrollar un dispositivo policial que culminó a las 7.00 horas del pasado sábado, 27 de septiembre, con la detención del investigado en un domicilio de la localidad asturiana. En ese operativo, además de los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad de Bilbao, de la Unidad de Prevención y Reacción de Oviedo e investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Mieres, informa la nota de prensa.

Al detenido se le atribuye un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro. Tras su arresto fue trasladado, previa autorización judicial, desde Mieres hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció durante la instrucción del atestado policial y finalmente, la mañana de este lunes fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en funciones de Guardia, donde fue decretado su ingreso en prisión.