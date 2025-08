La directiva de la Peña Bolística amenaza con dimitir si no se les tiene «en cuenta»

La junta directiva de la Peña Bolística Torrelavega ha anunciado su intención de dimitir al finalizar la presente temporada. Lo hará en una asamblea ... de socios en la que se abriría un proceso de elecciones para renovar el liderazgo de la entidad. La decisión podría no ser definitiva, ya que los responsables del club confían en poder reconducir la situación en la reunión que mantendrán hoy con el alcalde. Sin embargo, consideran que el conflicto surgido en torno a las obras en el edificio de la bolera Carmelo Sierra ha supuesto «la gota que ha colmado el vaso».

La peña emitió el pasado jueves un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su malestar con «la gestión y poco respetuoso trato a la institución, directivos y socios, así como a los deportistas», señalando como detonante el manejo de la intervención en las instalaciones que ocupan en el recinto municipal. Aunque sabían que iba a haber obras, denuncian que no recibieron información clara ni plazos definidos. Se vieron obligados a desalojar su oficina sin previsión ni alternativa, lo que ha complicado notablemente la actividad del club y generado una situación de constante incertidumbre.

«De la noche a la mañana nos hemos encontrado con que teníamos que sacar las cosas de la oficina», explica el presidente de la peña, Eduardo Ingelmo. «Para nosotros ha sido una complicación enorme porque son 90 años de historia. Había que haberlo hecho con una mínima planificación. Ni siquiera sabíamos si íbamos a poder seguir compitiendo. Sabíamos que iba a haber obras, pero no cuándo, ni qué zonas se verían afectadas. Y sin una coordinación mínima, cada día es una sorpresa desagradable».

El club trasladará este lunes su malestar al alcalde con la esperanza de evitar una dimisión que aún podría ser reversible

Desde el club aseguran que la situación se ha vuelto «insostenible». En los últimos días, afirman, se han quedado incluso sin suministro de agua, algo que consideran inaceptable. «Hoy te echan, mañana te cortan el agua... estamos cansados», denuncia Ingelmo. La directiva, formada por personas que compatibilizan su labor con sus trabajos, recuerda que gestionan dos equipos, uno masculino y otro femenino, y que lo hacen «en ratos libres, por afición». «No podemos estar pendientes todos los días de un nuevo problema. Es mucho trabajo y lo único que pedimos es un poco de consideración y respeto por lo que hacemos».

El proyecto municipal contempla la rehabilitación integral del edificio donde se encuentra la bolera Carmelo Sierra, con la reorganización de los espacios, renovación de instalaciones y adecuación del entorno exterior. Las obras, que aún no han comenzado oficialmente, implicarán la salida temporal de los colectivos que utilizan el espacio, incluida la Peña Bolística Torrelavega. No obstante, desde el club insisten en que el problema no son las obras en sí, sino la forma en la que se está gestionando todo el proceso desde el Ayuntamiento, sin una hoja de ruta ni interlocutores estables.

«No es solo sacar lo que hay», recalca el presidente. «Hay bolos, bolas, documentación y material que necesitamos cada semana. La competición aún no ha terminado. Lo único que pedimos es información, coordinación y que se cuente con nosotros. Al final, esto es una instalación deportiva y se trata de facilitar la convivencia durante los trabajos. No es tanto pedir, solo sentido común».

Pese al descontento, Ingelmo asegura que la puerta no está cerrada del todo. Hoy está prevista una reunión con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, en la que expondrán su malestar y trasladarán sus propuestas para reconducir la situación. «El patrocinador nos ha pedido quedarnos y ha puesto mucho de su parte», asegura. «Aún estamos a tiempo de arreglarlo, pero necesitamos certezas. Que no todo sea incertidumbre y malentendidos, que podamos centrarnos en competir y no en apagar fuegos».

Si finalmente no hay avances, la directiva presentará su dimisión formal ante la asamblea y se abrirá un plazo de quince días para la presentación de candidaturas. «Nosotros hicimos lo mismo hace cinco años, cualquiera puede dar un paso al frente», recuerda Ingelmo. Por ahora, la pelota sigue en el tejado del Ayuntamiento. La Peña Bolística Torrelavega, con más de nueve décadas de historia a sus espaldas, espera poder seguir compitiendo «con estabilidad, respeto y previsión».