María José Mínguez y su hija, Irene Coté, junto a uno de los trajes de la exposición que se puede contemplar en el Pasaje de Saro de Torrelavega. DM

La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez

La muestra ofrece un recorrido por la memoria textil de aquella época a través de veintidós trajes de época confeccionados por la modista

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El Pasaje de Saro acoge desde ayer la exposición 'La elegancia indiana. La moda en Torrelavega a principios del siglo XX', un recorrido por ... la memoria textil de aquella época a través de veintidós trajes de época confeccionados por la modista María José Mínguez. La muestra, organizada en Espacio Difusión, rinde homenaje a un oficio que la creadora aprendió en esta ciudad, donde se formó en corte y confección desde su adolescencia.

