La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez

El Pasaje de Saro acoge desde ayer la exposición 'La elegancia indiana. La moda en Torrelavega a principios del siglo XX', un recorrido por ... la memoria textil de aquella época a través de veintidós trajes de época confeccionados por la modista María José Mínguez. La muestra, organizada en Espacio Difusión, rinde homenaje a un oficio que la creadora aprendió en esta ciudad, donde se formó en corte y confección desde su adolescencia.

Natural de Vega de Pas y residente en Barreda durante su juventud, Mínguez dirige desde hace más de cuarenta años una academia en Santander. Su pasión por la costura la llevó a recrear vestuarios históricos en los Baños de Ola. «La costura es mi mundo», afirma, recordando cómo de forma progresiva fue reuniendo una amplia colección familiar que presentó ayer por primera vez en Torrelavega.

Los trajes expuestos evocan la moda que introdujeron los indianos a su regreso de ultramar, una estética marcada por sombreros de ala ancha, mantones, encajes, sedas y abanicos. Cada pieza ha sido realizada con rigor artesanal, cuidando telas y complementos para recrear la elegancia de una sociedad en transformación. Para Mínguez, se trata de «hacer cultura con los trajes» y recuperar una forma de vestir que fue símbolo de modernidad, progreso y memoria colectiva.