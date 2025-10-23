Estupor en Viérnoles por los cambios en la ruta del Dobra y de los que «nadie avisó»

Perplejidad y estupor en Viérnoles ante los cambios en la señalización de la ruta del Cuaternario acordados entre el Ayuntamiento de Torrelavega y los ... vecinos de La Montaña, modificaciones que afectan a terrenos propiedad de la Junta Vecinal y que, aseguran, nadie les ha notificado. Se enteraron ayer por la mañana, con la publicación de la noticia en El Diario Montañés, y el teléfono del pedáneo, Eduardo Trueba, empezó a echar humo. «¿Y esto?», «¿cómo?», «¿pero han visto ese camino?». Y no es que apoyen o no esta decisión; es que simplemente no la conocían. «La Junta es titular del monte y a nosotros nadie nos ha avisado. Nos hemos enterado del cambio de la señalización a la ruta del Cuaternario por el periódico», declara Trueba, a unos metros de la Fuente de las Palomas, desde la cual partirían ahora las indicaciones para ir al recorrido turístico.

Antes de llegar aquí, el pedáneo corrobora no solo la inversión que pide la zona, que también, sino sus dudas sobre el uso de estos viales por parte de los visitantes a la ruta turística. Se acuerda de los vecinos, de los camiones y de los ganaderos que circulan por aquí, una carretera que hasta la Fuente de las Palomas supera por poco los dos metros y medio de ancho. Maniobras muy complejas si se topa con un coche que baja; el mantenimiento que vienen «años esperando» para algunos sectores; las vacas campando a sus anchas, como es normal en la zona, cuando no invaden también algunos de estos caminos… De todo.

Ampliar Uno de los tramos de la ruta del Cuaternario en Viérnoles. DM

Entre administraciones La Junta Vecinal recuerda que hay que pedir permiso al titular del terreno para realizar las modificaciones

Consultas y comunicación entre administraciones al margen, al alcalde pedáneo le costaba imaginar ayer que los coches pudieran hacerse hueco en la Fuente de las Palomas: «¿Aquí? ¿Coches? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Tendrán que pedir permiso, no? El problema que tenían en La Montaña lo trasladan a Viérnoles. Ese mismo problema». Y con un agravante añadido esta vez:las parcelas son de la Junta Vecinal: «Hay que empezar pidiendo permiso al titular del terreno para hacer un proyecto de estas características».

Desde esta zona nace 'la ruta a la ruta', lo que supone no menos de media hora andando por caminos de tierra en mejor y peor estado –algunos más o menos bien como el que ven en la fotografía y otros muy mal–. A un lado, los carteles de otras sendas como la de Collado de Navardoyos. En la Junta se refieren a esta y a todos los caminos de la zona en general para recordar el poco mantenimiento y el abandono que revelan: «Llama la atención que hagamos algo nuevo sin mantener lo que ya teníamos».

Torrelavega, fuera del calendario de caza después de una década Pero la ruta del Cuaternario deja consigo otras noticias recientes esta semana, al margen de las señales. El coto de caza de la sierra del Dobra que además coincide con la ubicación del trazado turístico ha quedado, por primera vez en una década, fuera de la temporada de actividad cinegética que marca el Gobierno de Cantabria. El calendario de cotos, publicado por la Dirección General de Montes y con extensión desde octubre hasta febrero, no ha incluido la sierra del Dobra en los Montes de Utilidad Pública (MUP) que conciernen a Viérnoles ni a La Montaña. Los cazadores podrán desarrollar su actividad en esta sierra, pero en la parte que corresponde a Puente Viesgo. La ausencia de actividad cinegética en estos terrenos viene a acabar también –al menos durante esta temporada– con la coincidencia de la ruta y el coto de caza contemplado en el mismo sitio, que es otra de las polémicas asociadas al proyecto y que ya adelantó este periódico hace meses. Entonces, vecinos, cazadores y colectivos ecologistas criticaron aquella «incoherencia» que, ahora, parece quedar sofocada temporalmente. No habrá posibilidad de que los turistas y los cazadores coincidan en la ruta del Cuaternario al menos hasta el 28 de febrero. ¿Y qué se caza en el Dobra? Sobre todo jabalíes, que es la especie a la que se destinaron trece de las catorce salidas en el anterior calendario (2024-2025) –del 9 de septiembre al 23 de febrero–, y en el que sí estaba Torrelavega. En este, solo una salida, la anteúltima, estuvo orientada a la caza de corzos.

Al otro lado del Dobra, en La Montaña, el acuerdo para modificar la señalización a la ruta del Cuaternario era celebrado en las últimas horas, aunque con matices. En un mensaje enviado al conjunto de los hogares de la zona, la Asociación de Vecinos reconocía que, aunque no han conseguido «que la ruta del Cuaternario no se haga», sí han alcanzado un acuerdo para «que el inicio de la ruta cambie y no se haga por La Montaña». Y detallan: «La señalización de la ruta estará por Viérnoles y llevará a los coches que suban a aparcar en la Fuente de las Palomas».

Demandas de la pedanía

Al margen de esta noticia que en Viérnoles ha dejado a los residentes perplejos, la Junta Vecinal de Viérnoles aprovechó ayer para hacer llegar dos problemas y que en este caso no tendrían tanto que ver con el Consistorio, sino con el Gobierno de Cantabria. Desde la llegada del PP a Peña Herbosa, relatan, «no han salido subvenciones para desbroce de montes», un tema que el pasado mes de agosto, recuerdan, ha estado de rabiosa actualidad tras la oleada de incendios en diferentes puntos de España.

La segunda demanda que hacen llegar desde la pedanía tiene que ver con los llamados Fondos de Mejora, el dinero que se obtiene a partir de la explotación del Monte de Utilidad Pública –de la tala y venta de madera, por ejemplo–. Un porcentaje de estos fondos son recaudados y custodiados por el Ejecutivo para su posterior traducción en mejora de caminos, reforestación, etc. Esa es la idea. El problema es que, al parecer, la Junta Vecinal de Viérnoles ya presentó un proyecto con las necesidades del MUP de la pedanía, «sin haber obtenido respuesta», como lamentan.