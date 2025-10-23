El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pedáneo de Viérnoles, Eduardo Trueba, camina por el sendero que lleva a la ruta del Cuaternario desde la Fuente de las Palomas. DM

Estupor en Viérnoles por los cambios en la ruta del Dobra y de los que «nadie avisó»

La Junta Vecinal es dueña de los terrenos del monte afectados por el cambio de señalización acordado entre el Ayuntamiento y la asociación La Montaña.«Es necesaria una autorización», recuerdan

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:24

Perplejidad y estupor en Viérnoles ante los cambios en la señalización de la ruta del Cuaternario acordados entre el Ayuntamiento de Torrelavega y los ... vecinos de La Montaña, modificaciones que afectan a terrenos propiedad de la Junta Vecinal y que, aseguran, nadie les ha notificado. Se enteraron ayer por la mañana, con la publicación de la noticia en El Diario Montañés, y el teléfono del pedáneo, Eduardo Trueba, empezó a echar humo. «¿Y esto?», «¿cómo?», «¿pero han visto ese camino?». Y no es que apoyen o no esta decisión; es que simplemente no la conocían. «La Junta es titular del monte y a nosotros nadie nos ha avisado. Nos hemos enterado del cambio de la señalización a la ruta del Cuaternario por el periódico», declara Trueba, a unos metros de la Fuente de las Palomas, desde la cual partirían ahora las indicaciones para ir al recorrido turístico.

