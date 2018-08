La falta de Presupuesto en Torrelavega pone en riesgo las obras cofinanciadas por el Gobierno La carretera de La Montaña, uno de los poryectos pendientes / Luis Palomeque La carretera de La Montaña, las aceras del Paseo del Niño y la semipeatonalización de la calle Ancha suman una inversión de 1,4 millones JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 2 agosto 2018, 07:57

Por primera vez en las últimas décadas, ha llegado el mes de agosto y Torrelavega, que iniciará sus fiestas la próxima semana, sigue sin Presupuesto municipal para este año. El equipo de gobierno (PSOE-PRC) está en minoría y los contactos con la oposición siguen sin fructificar, aunque hay importantes inversiones en juego, como las cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria. El 30 de septiembre finalizará la prórroga de tres meses concedida por el Ejecutivo regional para que esas obras estén adjudicadas. Se trata de la mejora de la carretera de La Montaña, la última fase de la construcción de aceras en el Paseo del Niño y la semipeatonalización de las calles Carrera y Ancha, proyectos que suman una inversión de 1,4 millones y que el Gobierno de Revilla cofinancia al 70%.

La oposición (PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede) tumbó los Presupuestos de 2018 (51,2 millones) en una sesión plenaria celebrada a finales de mayo. Varios grupos los calificaron como «más de lo mismo» y acusaron al equipo de gobierno de no cumplir sus «compromisos». Eso sí, socialistas y regionalistas consiguieron dar salida al remanente de ejercicio anterior (8,1 millones) a través de una modificación del Presupuesto prorrogado de 2017, gracias a la abstención de los populares, que lograron introducir varias de sus demandas.

No obstante, aquel 'balón de oxígeno' no incluyó las referidas inversiones cofinanciadas, para las que el equipo de gobierno espera conseguir la consignación correspondiente este mes de agosto, bien a través de la aprobación de las cuentas de este año o de una nueva modificación presupuestaria.

Los contactos con la oposición para aprobar las cuentas de este año siguen sin fructificar

Así lo ha reconocido el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, que ve como los plazos se van acortando: «Tenemos el proceso de adjudicación avanzado, pero primero hay que aprobar la financiación en una comisión extraordinaria, después en el Pleno y luego hay 15 días de exposición pública, así que es importante llegar a un acuerdo lo antes posible en agosto».

El edil regionalista dice que las negociaciones con la oposición no están cerradas y que ni siquiera las fiestas patronales, que se iniciarán el 10 de agosto, serán un «impedimento» para tratar de llegar a un acuerdo. ACPT, que firmó el pacto de investidura del alcalde y aprobó los Presupuestos anteriores, esta vez ni siquiera ha querido sentarse a la mesa ante los «incumplimientos» del equipo de gobierno, que sigue sin atender su principal exigencia: renunciar al proyecto de construcción del nuevo polígono industrial (Las Excavadas).

Los contactos con el primer partido de la oposición, el PP, son más fluidos, pero tampoco ha sido atendida su principal demanda: la firma de un convenio con el Gobierno de Cantabria para la construcción de una estación de autobuses junto a la de FEVE. «Es algo que no sólo depende de nosotros e igual no llegamos a tiempo», señala Pérez Noriega. El portavoz popular, Ildefonso Calderón, dice que no hay acercamiento de posturas: «No han vuelto a contactar con nosotros desde mayo. Aunque es su competencia, a Revilla no le importa lo más mínimo el problema de sostenibilidad que tiene el transporte en Torrelavega. Si a esto unimos que nosotros cumplimos los pactos de años anteriores y ellos no, tenemos como resultado una absoluta falta de credibilidad. Conste que nuestra actitud siempre ha sido constructiva, pero parece que ellos se sienten cómodos sin Presupuesto».

Las negociaciones con Torrelavega Sí parece que tampoco avanzan. «Nosotros no hablamos de inversiones concretas, sino de modelo de ciudad. Tienen un serio problema interno y el que más dificultades tiene para hablar de ello es el PSOE. Nuestra postura está encima de la mesa, son ellos los que tienen que decidir», concluye su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante.