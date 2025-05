El Gobierno mejorará el Centro Medioambiental El Mazo por casi 7 millones de euros

Laura Masegosa Torrelavega Miércoles, 28 de mayo 2025, 14:06 Comenta Compartir

El centro ambiental de El Mazo, en Torrelavega, dará un giro a su funcionamiento tras más de veinte años de actividad. La planta, construida en 1999 y gestionada por la empresa pública MARE, será completamente renovada y automatizada gracias a un proyecto que ya tiene adjudicatario: una UTE formada por Tamesur, Vilor Infraestructuras y Martín Holgado Obra Civil. La inversión, de algo más de 6,8 millones de euros, está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las obras no son menores. El objetivo es adaptar la instalación a las necesidades actuales y futuras, duplicando su capacidad de tratamiento de envases ligeros —pasará de 2 a 4 toneladas por hora— e incorporando tecnología que permita alcanzar una eficiencia del 90% en la clasificación. Hoy por hoy, buena parte del proceso se hace manualmente, con una cabina de triaje de doce puestos que ya no da abasto. La reforma prevé sustituir este sistema por uno automático, mucho más rápido, seguro y eficaz.

Además de mejorar la gestión de los residuos, se busca reducir riesgos laborales, cumplir con la normativa ambiental europea y avanzar hacia una economía circular. El contrato, con un plazo de ejecución de 15 meses, incluye también requisitos como la formación obligatoria del personal en prevención de siniestralidad o el respeto al principio de no causar daño significativo al entorno.

El concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha valorado de forma positiva esta adjudicación, aunque ha recordado que el Consistorio tiene aún «reivindicaciones pendientes» ante MARE, entidad pública encargada de la gestión del centro: «Todo nos favorece. Lo que está pendiente es lo de la recogida de basura orgánica y ver si podemos garantizar que se incluya la gestión de toda la orgánica que se recoja en Torrelavega y que se dé solución al problema de voluminosos que tenemos y que hemos planteado a MARE».

En este sentido, Pérez Noriega ha explicado que «la orgánica, lo ideal sería poder entregarla ahí y que de ahí vaya a Meruelo como va el resto del residuo. La orgánica de momento no la estamos recogiendo porque no había habilitado un espacio, y los voluminosos, cuando los recogemos el fin de semana, el punto limpio está cerrado y no tenemos espacio donde dejarlo».

La intervención en El Mazo forma parte del plan estatal C12.I03.P05, que apoya la implementación de la normativa de residuos y el impulso de infraestructuras para la gestión selectiva. Se trata de una actuación con plazos definidos: la obra debe estar terminada en el primer trimestre de 2026. Además de los envases, en El Mazo también se tratan residuos como papel-cartón o aparatos eléctricos, cuyas líneas también han visto crecer su volumen de trabajo en los últimos años.

Con esta remodelación, se pretende dotar a Cantabria de una instalación a la altura de las exigencias que marca Europa. Pero desde el Consistorio torrelaveguense insisten: «si no resolvemos lo de la orgánica y los voluminosos, seguiremos arrastrando los mismos problemas de siempre».