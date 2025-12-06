El Gobierno ultima la adjudicación de los pisos libres de Campuzano El consejero dice que las cuatro viviendas cerradas de la promoción pública volverán a estar en uso en cuestión de semanas

Javier Gangoiti Torrelavega Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Vivienda, ultima los procesos de adjudicación de las cuatro VPO cerradas de Campuzano (Torrelavega), pisos ... pertenecientes a un lote de veintidós en total impulsado por la empresa pública Gesvicán en 2018 y que a día de hoy permanecen inutilizados, como criticó el jueves el exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide. Esa situación tendría los días contados, como aseguró ayer el consejero responsable, Roberto Media: en una de ellas, dijo, la firma del alquiler con los nuevos inquilinos ya tiene fecha (22 de diciembre); otras dos están reservadas y se hallan en fase de presentación de documentos con los beneficiarios; y la cuarta está en proceso de adjudicación, tras ejecutarse una obra de restauración en su interior. Además de esto, el consejero también quiso aclarar que dichas viviendas «no están tapiadas», sino cerradas mediante una puerta de seguridad para evitar nuevos episodios de okupación -que los hubo en su momento-.

Media también informó sobre la situación de okupación que estaría sufriendo una quinta vivienda desde 2020. Cinco años después, el asunto sigue judicializado, según informan desde este departamento. Por último, el consejero defendió las políticas de vivienda que se están llevando a cabo desde la Consejería. Hizo especial énfasis en la colaboración público-privada que impulsará la promoción de 212 pisos públicos repartidos por toda Cantabria; en Torrelavega, dicha promoción promete 42 viviendas de protección oficial (VPO) en El Valle.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión