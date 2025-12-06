El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bloque donde se hallan las viviendas, en Campuzano. LUIS PALOMEQUE

El Gobierno ultima la adjudicación de los pisos libres de Campuzano

El consejero dice que las cuatro viviendas cerradas de la promoción pública volverán a estar en uso en cuestión de semanas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Vivienda, ultima los procesos de adjudicación de las cuatro VPO cerradas de Campuzano (Torrelavega), pisos ... pertenecientes a un lote de veintidós en total impulsado por la empresa pública Gesvicán en 2018 y que a día de hoy permanecen inutilizados, como criticó el jueves el exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide. Esa situación tendría los días contados, como aseguró ayer el consejero responsable, Roberto Media: en una de ellas, dijo, la firma del alquiler con los nuevos inquilinos ya tiene fecha (22 de diciembre); otras dos están reservadas y se hallan en fase de presentación de documentos con los beneficiarios; y la cuarta está en proceso de adjudicación, tras ejecutarse una obra de restauración en su interior. Además de esto, el consejero también quiso aclarar que dichas viviendas «no están tapiadas», sino cerradas mediante una puerta de seguridad para evitar nuevos episodios de okupación -que los hubo en su momento-.

