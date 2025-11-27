El impacto visual del parking de La Carmencita, a discusión El PP propondrá hoy en el pleno la «renaturalización» de la zona y otras medidas para mejorar el aspecto de una de las entradas más transitadas de Torrelavega

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Torrelavega debatirán este jueves sobre el aspecto del aparcamiento de La Carmencita y las formas de reducir su impacto visual, un asunto sobre el que ya está estudiando algunas soluciones la Concejalía de Obras, tal y como publicó El Diario Montañés a los pocos meses de la inauguración del parking. Hoy, el debate vuelve al pleno ordinario a instancias del Partido Popular, que propone, a través de una moción, la renaturalización de la zona para evitar la «sensación de dureza visual y poco cuidado» de la que, a su juicio, goza el aparcamiento y su entorno a día de hoy.

Los árboles que rodean a la infraestructura, aunque «positivos», no bastan a los populares, que solicitan una intervención para mejorar aún más la integración visual y urbanística del edificio y la zona en general.

Así, en su moción, reclaman la toma de diferentes decisiones para avanzar hacia esa reducción del impacto visual y la mejora estética de la zona: desde la realización de un estudio técnico específico para evaluar la viabilidad de la naturalización del parking de La Carmencita; la evaluación de una posible colaboración con entidades, comercios y vecinos para enriquecer la propuesta; hasta la inclusión de esta renaturalización del parking en la planificación de inversiones o programas de mejora urbana.

«Se trata de pasar de un entorno gris y duro a un espacio más vivo, cuidado y coherente con la visión de Torrelavega que la ciudadanía demanda: más verde, más humana y con mayor calidad estética», sintetiza el grupo popular, en una exposición de motivos en la que, a grandes rasgos, coincide bastante con lo que ya venía trasladando la Concejalía de Obras hace meses. «Antes o después lo llevaremos a cabo», trasladaba su responsable, José Luis Urraca, abriendo el debate a las opciones vegetales, las jardineras -la más cara, avanzaba- o el diseño de murales en el edificio.

Hoy, en el pleno ordinario previsto para las 09.30 horas, el equipo de gobierno (PRC-PSOE) podrá aclarar si ha tomado alguna decisión sobre este tema. Este periódico también preguntó a los vecinos en su momento y la mayoría se significó bastante a favor, aunque con matices. «Podría ser más bonito», «no le vendría mal un poco de vegetación» o «es un edificio funcional y no molesta a la vista» fueron algunas de las opiniones recogidas entonces.