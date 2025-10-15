La Lechera avanza en su transformación cultural de 16 millones y se inaugurará «a finales de 2026» Las obras de la segunda fase se alargarán hasta «julio» y después comenzarán las obras de urbanización en el entorno

El museo y centro cultural de La Lechera estará abierto al público a finales del año que viene. Tras finalizar la transformación de la antigua feria de muestras, «en julio», darán comienzo otros trabajos para urbanizar el entorno, que durarán otros tres meses. Siendo así, el objetivo que se marca el Ayuntamiento es que el nuevo museo de arte contemporáneo y centro cultural para las escuelas de arte esté abierto «en octubre de 2026», como ha informado este martes el alcalde, Javier López Estrada. Para entonces, tanto la segunda fase de la rehabilitación del inmueble -la primera ya está terminada- como dicha urbanización deberán estar ejecutadas al 100%; de hecho, aunque estas últimas labores en el exterior no estén finalizadas del todo, uno de los objetivos que se marca el Consistorio de Torrelavega es el de dar cobijo a las escuelas municipales de arte ya en el curso 2026-2027.

De momento estas son las expectativas y los plazos de esta segunda fase valorada en 11,7 millones de euros, el contrato de obra más importante jamás adjudicado por el Ayuntamiento de Torrelavega. Todo el dinero está financiado con fondos externos -europeos y del Gobierno de Cantabria-, al igual que la segunda fase, que pagó de manera íntegra la Consejería de Cultura. En total, la antigua Feria de Muestras resucitará en forma de museo y centro cultural gracias a una inyección de más de 16 millones.

La expectativas de finalización de las obras en julio y apertura de las instalaciones en otoño de 2026 vienen a reflejar un retraso aproximado de cuatro meses con respecto a las fechas anunciadas por ambas administraciones en la última visita a las obras. La parte más importante de esto es la que afecta a los fondos europeos, que se podrían perder si no se cumplen las condiciones y los plazos.

De acuerdo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), que pone 2,2 millones de la segunda fase, la transformación de La Lechera debe quedar terminada no más tarde del mes de marzo de 2026. El objetivo, asumible cuando se captaron esos fondos hace unos dos años y medio, se ha ido complicando tras los problemas con la adjudicación de esta segunda fase en verano del año pasado. A pesar de esto y de que las obras terminarían en julio, desde el equipo de gobierno (PRC-PSOE) trasladan su confianza y un mensaje de tranquilidad.

El tema de los plazos es, de hecho, una de las razones por las que el proyecto de urbanización posterior formará parte de un proyecto distinto. Además de estos trabajos, tres elementos que forman parte del conjunto de la antigua azucarera se han quedado fuera de la transformación cultural: la antigua cafetería o sidrería, propiedad del Ayuntamiento; el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA); y también la chimenea, en estado muy delicado.

El alcalde también se refirió a todos ellos este martes durante una visita a unas obras de mejora del saneamiento y abastecimiento de la zona. Habló de la cafetería, «que queremos poner en valor y licitar»; del edificio del CIMA, «que merece una restauración para integrarlo con la futura imagen del resto del edificio»; y también de la chimenea, «de la que tenemos una memoria técnica sobre las posibles actuaciones a realizar» y que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) prevé rehabilitar de forma estructural.