El mural de la peña bolística, terminado a falta de la pared en obras. Alberto Aja

El mural de la Peña Bolística de Torrelavega ya luce sus nuevas figuras

El trabajo artístico se detiene temporalmente a la espera de que finalicen las obras en la fachada del futuro Museo del Hojaldre

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:13

Torrelavega ya puede contemplar casi en su totalidad el renovado mural de la Peña Bolística, ubicado en la bolera Carmelo Sierra, en plena Plaza Baldomero ... Iglesias. Tras varias semanas de trabajo con spray, luces y sombras, los artistas Iván Calvo (IKR) y Daniel Revenga (AINIK), integrantes del colectivo artístico Actus Reus, han dado por finalizada la parte del mural que actualmente se puede intervenir. Solo queda por completarse la fachada colindante al edificio que sigue en rehabilitación, donde está previsto que se ubique el futuro Museo del Hojaldre.

