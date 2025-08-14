El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jóvenes charlan en las pistas de skate de La Lechera, hoy parcialmente demolidas para dejar paso al desvío del tren. Luis Palomeque

El nuevo skatepark de Torrelavega, cada vez más lejos del calendario previsto

Dos veranos consecutivos sin pista y una comunidad skater que sigue esperando un proyecto prometido desde hace años

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El skatepark proyectado en Nueva Ciudad sigue sin adjudicarse más de dos meses después de que finalizara, el pasado 9 de junio, el ... plazo para presentar ofertas. A día de hoy, el único acta publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público es la de apertura de plicas. Todavía faltan por completarse fases esenciales: la valoración técnica y económica de las ofertas, la propuesta de adjudicación, la formalización y firma del contrato, el acta de replanteo, el inicio de obra, siete meses de ejecución, la recepción de la instalación y, finalmente, su inauguración.

