El nuevo skatepark de Torrelavega, cada vez más lejos del calendario previsto

El skatepark proyectado en Nueva Ciudad sigue sin adjudicarse más de dos meses después de que finalizara, el pasado 9 de junio, el ... plazo para presentar ofertas. A día de hoy, el único acta publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público es la de apertura de plicas. Todavía faltan por completarse fases esenciales: la valoración técnica y económica de las ofertas, la propuesta de adjudicación, la formalización y firma del contrato, el acta de replanteo, el inicio de obra, siete meses de ejecución, la recepción de la instalación y, finalmente, su inauguración.

El concejal de Obras en funciones, Borja Sainz, detalla el estado del proceso: «La posible adjudicataria es la empresa Copingrams. Sin embargo, su oferta presentó una baja temeraria, cercana al 25%, lo que obligó a la mesa de contratación a solicitar a la firma la justificación de esa rebaja. La documentación fue presentada hace unos días y ahora debe ser revisada por el jefe de Obras para comprobar que todo está correcto antes de llevar el expediente nuevamente a la mesa.

Para adjudicar, es necesario contar con la certeza de que la oferta cumple todos los requisitos. Los plazos se han visto condicionados por las fechas estivales, ya que el jefe de Obras está de vacaciones. Una vez realizada la verificación técnica, se procederá a la adjudicación definitiva».

Este escenario aleja prácticamente toda opción de que las obras puedan arrancar en septiembre. La licitación establece un plazo de ejecución de siete meses, lo que, sumado a la burocracia pendiente, sitúa la apertura del nuevo skatepark, con optimismo, a principios de 2026. Eso supondrá que Torrelavega encadene dos veranos -2024 y 2025- sin un espacio para la práctica del skate, algo que la comunidad local considera un retroceso.

El contraste con las expectativas iniciales es notable. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento anunció que el nuevo parque estaría listo en 2024 e involucró a skaters locales en el diseño. Sin embargo, desde el cierre de La Lechera Skatepark en octubre de 2024, la ciudad no ha ofrecido una alternativa real.

La Lechera, un punto de referencia para patinadores de toda Cantabria, fue vallada como paso previo a su demolición por las obras de integración ferroviaria. Hoy sigue en pie, pero abandonada, con grietas y maleza, convertida en una sombra de lo que fue. Aun así, Agustín Barreda, Darío Rey y Enrique Santibañez, tres referentes del skate en la ciudad, han continuado acudiendo a «patinar lo que se puede» y a mantener vivo el espíritu del lugar. «Solo quedamos un par de locales cuidando y patinando las ruinas del parque», contaba Agustín.

Los tres han participado en el diseño del futuro skatepark, un proyecto valorado en 494.039 euros y firmado por el arquitecto Daniel Yábar, especialista en este tipo de instalaciones en España y Francia. El diseño contempla zonas diferenciadas por nivel y modalidad: un área de 'Park' para usuarios medios y avanzados, un 'Bowl' para principiantes y una zona de 'Street' abierta a todos los niveles. Además, incluirá iluminación perimetral, fuente de agua potable, aparcamientos para bicicletas y mobiliario urbano.

La pista será de hormigón 'in situ', con elementos como pirámides, polejams, hubbas, barandillas y una zona de calle conectada con fluidez. Una apuesta que busca acoger desde entrenamientos básicos hasta competiciones nacionales y que pretende devolver a Torrelavega el papel que tuvo en la escena skater del norte de España.

Con cada semana que pasa, crece la incertidumbre. Por ahora, el proyecto sigue siendo un plano sobre el papel, y la comunidad skater, paciente pero inquieta, espera que la rueda de la burocracia empiece, por fin, a girar.