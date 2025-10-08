Las obras del skatepark de Nueva Ciudad arrancan en breve y durarán siete meses

El nuevo skatepark de Torrelavega, proyectado junto al pabellón María Pardo, en Nueva Ciudad, debería estar listo al filo del verano de 2026. El Ayuntamiento, ... a través de la Concejalía de Obras, ya ha firmado el contrato con la constructora adjudicataria (Cooping Ramps) de la obra, que empezará a desarrollarse en «unas semanas», como informa el edil responsable, Borja Sainz, a preguntas de El Diario Montañés. Siendo así, tras siete meses de trabajos la instalación deportiva ya deberá estar abierta a su uso, dando respuesta a la comunidad de patinadores y a la ausencia de un skatepark en condiciones en la ciudad desde la demolición parcial del de La Lechera con motivo de las obras del desvío del tren que preceden a las del soterramiento de las vías.

Es una obra de coste importante, valorada en 370.529 euros, y cuya ejecución viene arrastrando más retrasos de lo esperado. El proyecto fue presentado oficialmente en mayo de 2024 y, de hecho, la idea que comunicaba el Consistorio inicialmente era la de poder inaugurar el espacio antes de las demoliciones junto a La Lechera. Si los plazos de la obra acompañan, el skatepark de Nueva Ciudad se podrá estrenar, al menos, antes de que los trenes circulen definitivamente por el arco norte del Bulevar Ronda –hito a tener en cuenta porque hará del uso de estas pistas una práctica mucho más peligrosa–.

El patinaje promete ser mucho más seguro en Nueva Ciudad. Construida en hormigón y sobre una superficie de 1.138 metros cuadrados, la instalación estará segmentada en tres zonas adaptadas a los distintos niveles de los patinadores, sean principiantes o más experimentados. Aquí es donde se va a notar la mano y la experiencia del arquitecto Daniel Yábar Ramos, que es quien ha diseñado el espacio.

Lo dicho, tres zonas: la primera estará destinara a aquellos patinadores de nivel medio-alto, con un 'bowl' o piscina de 2,7 metros de altura, una mini rampa de 1,6 y extensiones de distintas medidas; la segunda es la que estará dedicada a los noveles o también a perfeccionar la técnica, con un vaso reducido de 0,9 a 1,5 metros; la tercera, por su parte, se destinará será a una 'zona street' para todos los niveles, con diferentes elementos, pirámides e inclinaciones.

Fuera del skatepark, aunque de forma incluida también en este mismo proyecto, el Ayuntamiento dotará a la zona de iluminación perimetral para su uso durante la noche, así como accesos adaptados desde la Avenida de Cantabria y el pabellón, zonas de descanso con bancos accesibles, papeleras, aparcamientos para bicicletas y una fuente de agua potable. Y es que, aunque el skatepark abarca 1.138 metros cuadrados, la actuación global se extiende a más de dos mil (2.078).

Tras la firma del contrato con la constructora, el concejal de Obras –provisionalmente en ausencia de José Luis Urraca–, Borja Sainz Ahumada, celebra los pasos del proyecto hacia el arranque definitivo de las labores. «Pasamos de las palabras a los hechos. En las próximas semanas dará comienzo la construcción del nuevo skatepark de Torrelavega, un proyecto muy esperado que convertirá a nuestra ciudad en referente nacional de este deporte».

Esa última declaración se explica, según el concejal, por la calidad de las pistas que se van a construir en Nueva Ciudad durante los próximos siete meses. Estas, asegura, ofrecerán «unas instalaciones de primer nivel para deportistas locales y visitantes, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el deporte urbano y la creación de espacios públicos de calidad. Situará a Torrelavega como epicentro del skate en España»

Mientras esto espera a ser una realidad, las pistas de La Lechera tienen por delante un horizonte muy distinto. El skatepark estará arrinconado en uno de los extremos del desvío del tren, con el que convivirá durante tantos duren los trabajos del soterramiento –aún sin proyecto de ejecución–. Después, será reconstruido, según prometió el Consistorio hace meses.