Skatepark del entorno de La Lechera, parcialmente demolido para dejar paso al desvío del tren, en Torrelavega. Luis Palomeque

Las obras del skatepark de Nueva Ciudad arrancan en breve y durarán siete meses

La instalación deportiva costará 370.529 euros y vendrá a sustituir a la de La Lechera, afectada por el desvío del tren al norte de Torrelavega

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:17

El nuevo skatepark de Torrelavega, proyectado junto al pabellón María Pardo, en Nueva Ciudad, debería estar listo al filo del verano de 2026. El Ayuntamiento, ... a través de la Concejalía de Obras, ya ha firmado el contrato con la constructora adjudicataria (Cooping Ramps) de la obra, que empezará a desarrollarse en «unas semanas», como informa el edil responsable, Borja Sainz, a preguntas de El Diario Montañés. Siendo así, tras siete meses de trabajos la instalación deportiva ya deberá estar abierta a su uso, dando respuesta a la comunidad de patinadores y a la ausencia de un skatepark en condiciones en la ciudad desde la demolición parcial del de La Lechera con motivo de las obras del desvío del tren que preceden a las del soterramiento de las vías.

