El peregrinaje del trámite municipal en Torrelavega

Imagínese que tiene que cambiar el retrete de su casa y que, dado el ejemplo, usted vive en Torrelavega. A priori puede parecer una tarea ... sencilla, sin más complicaciones. Pedir los documentos requeridos y ponerse manos a la obra –usted o el albañil de turno, depende de lo manitas que sea–. Lo que quizás no sepa es que tendrá que calzarse sus mejores zapatillas de deporte para completar el proceso –permítanme exagerar un pelín, que hay quien se hace kilometradas con botas de piel–. Siguiendo con la imaginación, vamos a simular el recorrido.

Lo primero que tendrá que hacer será acudir a Urbanismo, en la Plaza de Abastos, y solicitar un permiso de obra menor. Allí le darán la instancia y, acto seguido, tendrá que dirigirse a Rentas, cuyas oficinas se encuentran en la planta baja del edificio de Baldomero Iglesias. Aquí hay dos opciones. Si lleva consigo su tarjeta de crédito podrá pagar la tasa allí mismo. En cambio, si solo tiene efectivo tendrá que sumar una parada más en su recorrido: el banco. En Rentas le darán una carta de pago que tendrá que presentar en su entidad financiera y, una vez abonada la tasa, tendrá que dirigirse al Registro. Recuerde no presentarse en la antigua sede de El Zapatón, ya que desde hace poco más de un mes se ubica en el nuevo edificio de La Llama. Algo que muchos ciudadanos todavía no saben. La costumbre.

Todo esto teniendo en cuenta que estamos hablando de la instalación de un retrete pero, vamos a imaginar un poco más. Si la actuación que va a realizar requiere la ocupación de la vía pública –meter una furgoneta, poner un andamio o instalar un contenedor de escombro–, tendrá que sumar un trámite más y acudir a las oficinas de Obras, en el antiguo local de la Obra Social de Caja Cantabria, en la Plaza Mayor. Después tendrá que volver a Rentas para abonar su tasa y, de nuevo, al Registro.

De extremo a extremo El proceso para solicitar una obra menor implica visitar varias oficinas dispersas por la ciudad

En contra Tanto vecinos como oposición critican el «caos organizativo» y el gasto en alquileres

En el propio Ayuntamiento son conscientes de lo dispersas que están las dependencias municipales. De hecho, el PRC defiende esta distribución y, en lugar de centralizarlas, aboga por facilitar indicaciones a los vecinos. ¿Cómo? A través de un mapa y dos códigos QR. En la imagen que acompaña a este texto pueden ver como en las oficinas de Rentas han colgado dos pequeños carteles con un código que, al escanearlo, le lleva a la localización exacta con Google Maps. 'Registro' y 'Plaza Abastos', lo que ya adelantaban estas líneas. Eso para los que estén puestos tecnológicamente, claro. Para quienes no, hay alternativa. Un mapa físico con una línea que une las dependencias.

Quejas

Una yincana burocrática que, por cierto, ya ha recibido las críticas de la oposición y de buena parte de los vecinos. El PP es uno de los más críticos con esta organización: «Hay que buscar la manera de centralizar los departamentos. El lugar ideal es el Palacio Municipal, en el bulevar Demetrio Herrero, pero es necesario que se reforme para que sea sede de las dependencias», expone el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas. Y añade más: «Se podría ahorrar mucho dinero de todos los alquileres que estamos pagando, como el de Obras en la Plaza Mayor o el de Servicios Sociales en la Avenida de España». Yes que, precisamente, por esos locales de los que habla Vargas el Ayuntamiento de Torrelavega paga 28.000 y 35.000 euros anuales, respectivamente. A esta crítica del gasto en alquileres también se ha sumado en reiteradas ocasiones el portavoz del PSOE, José Luis Urraca, socio de gobierno del PRC.

E igualmente han llegado las quejas de los vecinos. Francisco San Emeterio, de 76 años, asegura que la situación es «un caos». «A mi edad ya me entero de poco y si me hacen ir de allá para acá para hacer un trámite prefiero no hacerlo. Es un caos», reconoce. Una problemática que no existía hace años. Hasta 2007, la mayoría de dependencias municipales estaban concentradas en el Palacio municipal, hoy en día a la espera de que se reforme. El Ayuntamiento tiene pendiente de adjudicar la redacción del proyecto, pero para reconvertir el Palacio en un centro cultural multidisciplinar. Esto quiere decir que, en caso de centralizar las dependencias municipales, no será aquí.