La restauración del Patatal empezará la semana que viene

La restauración del parque del Patatal, uno de esos proyectos de los que se viene hablando durante años y que promete hacer del parque un ... lugar mucho más amable y accesible para las visitas, comenzará al fin «la semana que viene». Esa es la última previsión que maneja a día de hoy el Ayuntamiento de Torrelavega; aquí, apuntan al plan de seguridad del proyecto como el obstáculo administrativo que ha retrasado el cumplimiento de los plazos anteriores -porque el inicio de los trabajos estaba previsto para hace semanas-. En estos momentos, añaden, los técnicos ultiman la redacción de este plan de seguridad, condición 'sine qua non' para el desarrollo de estas labores valoradas en 811.569 euros, financiadas por la Fundación Biodiversidad y encargadas a la empresa Euroservicios y Obras Forestales.

Lo que seguramente es más importante del inicio de estas obras es que obligarán a cerrar el parque durante los seis meses de plazo de ejecución. El pliego avanza actuaciones incompatibles con el uso habitual del entorno como espacio deportivo, paseo, etc. Se van a talar árboles, se van a plantar otros nuevos, se van a crear caminos, se van a poner bancos, señales, etc. Cabe recordar, además, que el Patatal afrontará en estos meses no solo este proyecto, sino también otro más destinado a la creación de sendas, por otros 421.952 euros y que ejecutará Copsesa en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística. En total, 1,2 millones de intervención.

Aunque nació como plantación experimental de Sniace y ha permanecido degradado desde entonces, la Administración quiere dejar ese pasado atrás y sacarle el máximo partido al parque. Se pueden destacar tres retos: plantar árboles autóctonos y luchar contra las invasoras; acondicionar los accesos e instalar mobiliario; y crear hasta seis humedales, buscando la «renaturalización» de la zona.

Además de estos desafíos, en los pliegos técnicos también queda reflejado algo importante y que puede echar por tierra todo los resultados de esta doble restauración. «Es un espacio sometido a procesos periódicos de inundación», recuerdan.