Un vecino circula con su bicicleta por una de las sendas del parque de Las Tablas, en Torrelavega. Luis Palomeque

La restauración del Patatal empezará la semana que viene

Los técnicos ultiman el plan de seguridad del proyecto para ejecutar la obra, que obligará a cerrar el parque durante al menos seis meses

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

La restauración del parque del Patatal, uno de esos proyectos de los que se viene hablando durante años y que promete hacer del parque un ... lugar mucho más amable y accesible para las visitas, comenzará al fin «la semana que viene». Esa es la última previsión que maneja a día de hoy el Ayuntamiento de Torrelavega; aquí, apuntan al plan de seguridad del proyecto como el obstáculo administrativo que ha retrasado el cumplimiento de los plazos anteriores -porque el inicio de los trabajos estaba previsto para hace semanas-. En estos momentos, añaden, los técnicos ultiman la redacción de este plan de seguridad, condición 'sine qua non' para el desarrollo de estas labores valoradas en 811.569 euros, financiadas por la Fundación Biodiversidad y encargadas a la empresa Euroservicios y Obras Forestales.

